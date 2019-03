To od 1. dubna spustí novou vlnu takzvaných kreativních voucherů – první přišla už loni – což jsou vlastně dotace se zjednodušenou administrativní stránkou věci, které středočeským firmám mohou pomoci získat peníze na spolupráci s lidmi věnujícími se tvůrčí činnosti. A dělají to profesionálně; se specializací na konkrétní činnosti.

Díky spolupráci s kreativci různých oborů mohou firmy dosáhnout toho, že se jich jejich produkty stanou atraktivnější, jejich loga či obaly zboží nápaditější a tím i nápadnější, webové stránky modernější či mobilní aplikace fungující. Například. Ale možnosti jsou mnohem rozsáhlejší. Novinkou proti loňsku je zapojení tvůrců z celé republiky – jejich nabídku shrnuje inovační centrum v takzvané kreativní galerii – a také rozšíření spektra jejich oborů doslova od A do Z: od animátorů či architektů až po specialisty na zábavní software a 3D animace. Nechybí například designéři, fotografové a tvůrci videí, ilustrátoři, odborníci v oblasti marketingu a reklamy i specialisté na multimédia včetně webových stránek. Zájemci o získání peněz však si však kreativce mohou najít i sami.

Na spolupráci s tvůrci nabídne inovační centrum částky od 50 do 200 tisíc korun (v případě projektů průmyslového designu je to až 300 tisíc), když zaplatí až tři čtvrtiny výdajů spojených se zakázkou, upozornila projektová manažerka Barbara Svojanovská. Při loňské první výzvě získalo dotaci 21 firem, a to v částkách od 141 675 Kč až po horní hranici limitu.

Dokumenty k podání žádosti o kreativní voucher se na webu s-ic.cz objeví od 1. dubna.

