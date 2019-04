Střední Čechy – Vyhlášení poslední z plánovaných výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace, přičemž peníze vystačí k upokojení zhruba pěti tisíc majitelů domů, bude asi jedním z nejsledovanějších bodů pondělního jednání krajských zastupitelů. Jde totiž o poslední zatím potvrzenou možnost získat peníze na výměnu zdrojů tepla v rodinných domech předtím, než bude za tři roky zakázáno provozování málo ekologických uhelných kotlů (starších, byť stále funkčních, spotřebičů první a druhé emisní třídy). K rozdělení je sice připraveno více než půl miliardy korun a i předpokládaná lhůta pro podávání elektronických registrací žádosti ke spěchu nevybízí, nebude však dobré otálet: očekává se totiž mimořádný zájem.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Jednání zastupitelů je veřejné, přístupné všem zájemcům. Uskuteční se v pondělí od 10 hodin v zasedacím sále budově krajského úřadu na adrese Zborovská 11 na pražském Smíchově. Dění lze ale sledovat i na dálku, a to prostřednictvím videopřenosu na www.kr-stredocesky.cz. Osobní účast může nepřipraveného návštěvníka zaskočit: jednání totiž zpravidla trvají do podvečera, avšak někdy se protáhnou až do noci. A není výjimkou, že v úvodu se zástupci opozice přou s koalicí třeba i desítky minut o tom, co vlastně bude zařazeno do programu.