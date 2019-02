Bývalý šéf Škody Auto a vloni i kandidát na českého prezidenta vydal knihu, která shrnuje jeho životní etapy. Na knize Cestou na Hrad Kulhánek spolupracoval s Vladimírem Šulcem, bývalým spolupracovníkem v automobilce.

„Několikrát jsem byl takzvaně napaden, že bych mohl něco sepsat, protože jsem toho prožil docela dost. Když mohou paměti psát dvacetiletí, proč bych nemohl já. Já jsem diktoval, Láďa psal a pak to všechno učesal. Vytvářeli jsme to asi tři měsíce, nejvíce práce dalo vybrat fotografie, kterých byla spousta,“ říká pětasedmdesátiletý Kulhánek.

Kulhánek v knize vzpomíná na svoje mládí, na sportovní úspěchy vrcholového volejbalisty i jezdce automobilových rallye a také šéfa českého hokeje. Po revoluci se stal ředitelem firmy Robert Bosch v Českých Budějovicích, posléze šéfoval automobilce Škoda. Vloni byl jedním z uchazečů o post prezidenta České republiky.

V knize Cestou na Hrad se Kulhánek dívá na život s nadhledem a sleduje volební kampaň z pozice aktivního účastníka a objektu zájmu médií. Svého rozhodnutí kandidovat na prezidenta nelituje, ale říká jasně: „Byla to zajímavá zkušenost, ale podruhé bych do toho nešel. Když se řídí fabrika, je to úplně o něčem jiném, je to daleko serióznější činnost, při které můžete říkat, co si myslíte a co by se mělo realizovat, než říkat to, co se chce slyšet,“ ohlédl se za neúspěšnou prezidentskou kandidaturou.

V současné době pendluje mezi Českými Budějovicemi, Prahou a také Bakovem nad Jizerou a Bezděčínem na Mladoboleslavsku, kde působí ve firmě Emerge. „Je to velká a zajímavá firma, předávám tam své zkušenosti,“ dodal Vratislav Kulhánek.