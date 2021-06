„Mluvit teď o výběru mýta za vjezd do Prahy je jako škrtnout sirkou ve skladu střelného prachu,“ durdí se. Míní, že dokud nebude dobudován Pražský okruh a nebudou k dispozici potřebná parkoviště P+R, diskutovat o mýtu v Praze vůbec nemá smysl.

Výhrady netají ani vůči tomu, že by lidé mířící ze Středočeského kraje do zaměstnání nebo škol v hlavním městě měli platit nový poplatek za vjezd – a podle dostupných informací vládci metropole navíc koketují s myšlenkou, že pro mimopražské řidiče měl být v dvojnásobné výši, než by byl poplatek pro rezidenty (čili místní). Středočeskýma očima se jeví zavedení mýtných poplatků za situace, kdy schází potřebná dopravní infrastruktura, jako holý nesmysl. „Společným cílem vedení Prahy i Středočeského kraje musí být urychlení stavby Pražského okruhu ve všech chybějících částech,“ vzkazuje Kupka do Prahy. S dodatkem, že jakékoliv další hledání nových variant a alternativ jen řešení problému odsouvá.

Dostupné informace ukazují, že řidičům, jak obyvatelům hlavního města, tak mimopražským, by magistrát za každé překročení hranice placené zóny zřejmě chtěl účtovat poplatek v základní sazbě 120 korun – plus přirážky podle emisní normy vozidla se spalovacím motorem; bez poplatku by však neprojela ani vozidla na alternativní paliva. Pro místní by pak fungovala sleva. Z těchto údajů středočeská ODS propočítala, že by vedení Prahy chtělo od Středočechů, kteří každý pracovní den jezdí do Prahy například do práce, kasírovat dva a půl až tři tisíce měsíčně – a pokud mají starší auta nesplňující nejpřísnější emisní normy, měsíční poplatek by mohl dosahovat až k pěti tisícovkám.

Servítky si nebere středočeský poslanec Jan Skopeček. „Vedení magistrátu se kroutí jako žížaly, když mají přiznat své plány s mýtem v Praze. Takže dost kroucení – a nazývejme to pravým jménem: 120 nebo 144 Kč pro mimopražského řidiče za každý průjezd Prahou je skutečné vyhlášení války Středočechům,“ prohlásil.

Jestliže je spočítáno, že do Prahy přijíždí i přes 300 tisíc aut denně, více než tři tisíce míst záchytných parkovišť P+R, která umožňují auto odstavit a pokračovat veřejnou dopravou, se jeví zcela nedostatečně. Sice se nová parkoviště staví, ale stále to bude málo. Nepomohlo by ani desetinásobné zvýšení nynější kapacity; vyhovoval by tak padesátinásobek…

V minulosti se už objevily úvahy, že by Praha mohla zastavit vjezd do metropole ze středočeského regionu kvůli smogu. Nakonec se tyto plány, zprvu chystané s veškerou vážností a středočeským hejtmanstvím razantně odmítané, rozplynuly jako smog za čerstvého větru.