Mělnicko – Výtluky, praskliny, propadlé krajnice i vyjeté koleje či drolící se povrch vozovky – to vše by na řadě úseků silnic druhé a třetí třídy ve středních Čechách mělo v příštích týdnech a měsících překotně mizet.

Vyplývá to alespoň z usnesení středočeských radních. Ti odsouhlasili opravy po zimě na 119 úsecích silnic spravovaných krajem, což by mělo přijít na více než čtvrt miliardy korun. U jednotlivých staveb jsou předpokládané náklady vyčísleny nejenom na korunu přesně, ale dokonce i do haléře. V součtu to pak dělá 231 109 123 Kč.