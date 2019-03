Skanzen připomíná nejen běžný život předků, ale i jejich zvyky a obyčeje – a to nejenom ty, které se pojí s Velikonocemi – či přípravu sezonních pochoutek. Nechybí ani velká výstava kraslic zdobených tradičními technikami, přičemž o víkendech v rámci představování řemesel a lidových dovedností a technik dojde i na malování vajíček.

Zcela jinou kulturu bude v sobotu možno poznávat, zažívat i ochutnávat v nedalekých Poděbradech. Tamější Dům dětí a mládeže Symfonie pořádá Japonský den, prezentovaný jako celodenní akce pro celou rodinu. Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály upozornila, že nezůstane jen u přednášek (k jejich názvům patří například Život v japonské rodině či Meč samurajů), výstav, čajovny nebo promítání filmu. Na programu jsou také například kaligrafie (písmo), sushi (jídlo), ikebana (aranžování květin) či origami (skládání papíru).

Tak blízko a přesto tak daleko je název přibližující umění z poněkud bližší ciziny – jde o prodejní výstavu uměleckého skla bavorského sdružení Glasheimat Bayern, kterou lze od čtvrtka obdivovat v mansardě rakovnického muzea. Díla 18 současných profesionálních sklářů, kteří v Bavorsku žijí, nebo se tam alespoň narodili, budou v Rakovníku k vidění do sklonku dubna.

Do konce března zve Městské divadlo Kolín na výstavu obrazů Pavla Kříže. Přestože se tento autor věnuje také kresbě a plastice, jeho doménou zůstává malba – a zvláště osobité ztvárnění figur.

Co vše se skrývá za pozvánkou do Duslovy vily v Berouně, která platí do 5. dubna, naznačuje už název společné výstavy studentů UMPRUM, FAMU a FDULS: Masopust-veselice-jitrnice a opak prohibice. Atmosféru masopustu na Černém vršku připomínají v městské galerii nejen fotografie a videa, ale i dochované původní masky, stejně jako ilustrace, grafiky, malby a prostorové objekty navazující na tradici masopustů.