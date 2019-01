Praha /FOTOGALERIE/ - Akci plnou zážitků, hry, emocí i poučení nabízí Národní zemědělské muzeum v Praze. Poprvé tak mohou návštěvníci prožít ve dvou patrech budovy, která bezprostředně sousedí na Letné s Národním technickým muzeem, výstavu Les - příběhy stromů a lidí.

Umělecké sdružení Mamapapa přizvalo ke spolupráci newyorské výtvarníky (Wade Kavanaugh a Stephen B. Nguyen), kteří tvoří nadživotní stromové objekty z papíru. Tento umělecký počin má jeden hlavní cíl - změnit pohled společnosti na les a lesnictví. K tomu přispívá i způsob, kterým je tato výstava, trvající až do konce letošního roku, provozována – k návštěvníkům se přidá vypravěč, který rozehrává lesní příběhy a hry, skryté v jednotlivých místech výstavy. A reakce svědčí o úspěšnosti této netradiční výstavní formy.

"Vyprávíme příběhy o cestě časem za bájným prvotním stromem, o lese a lesnících, kteří pěstují les pro další generace i příběhy různých lesních bytostí, které vidíme, pouze když se v lese zasníme… Dá se říci, že na naší výstavě se tyto příběhy zhmotňují do konkrétních zážitků pro malé i velké. Hry, které jsme na výstavě připravili, jsou srozumitelné "žáčkům" mateřských školek i těm nejstarším. Bonusem jistě je, že výstavou provází vypravěči, kteří zvládají angličtinu, italštinu, němčinu i další světové jazyky," uvedl jeden ze spoluautorů výstavy Les - příběhy stromů a lidí, lesník Václav Kinský.

Zážitková a vzdělávací výstava, kterou realizoval v různých prostorách muzea na pražské Letné mezinárodní tým spolku Mamapapa, je spojením scénografického pojetí konkrétních lesních partií a městské zeleně Letenských sadů site specifik (umění zasazené do kontextu určitého prostoru, kterým je přímo vymezováno - pozn. red.) umělce a pedagoga DAMU Tomáše Žižky a vizuálního umění newyorských výtvarníků Wada Kavanaugha a Stephena B. Nguyena, kteří vystavují v Praze vůbec poprvé své objekty z balícího certifikovaného papíru.

Lesní vzkazy a výzvy

Speciálně pro tento projekt složil ambientní skladby známý muzikant Vladimír Václavek (kapely Dunaj, Dunajská vlna aj.). Ten k tomuto unikátnímu projektu Les - příběhy stromů a lidí uvedl: "Zapomněli jsme, že les a stromy nám dávají život. Když jsme na zahájení výstavy s autory vykonali šamanský obřad, vše se sjednotilo a vysíláme jednoznačný pozitivní vzkazy pro všechny lidi - obraťte se k lesu a lesním krajinám. Tato výstava je iniciací pro každého z nás…" Toto potvrzují i návštěvníci svými kresbami i zápisy v návštěvní knize. Nejsou to jen pouhé podpisy - sami doplňují příběhy výstavy svými lesními vzkazy a výzvami.

Výstava LES Příběhy stromů a lidí se postupně rozrůstá i do venkovních prostor muzea, kde se brzy začne realizovat i instalace známé designérské skupiny Posedlí, která se paralelně připojí svými objekty. Připravují se výtvarné dílny s uměleckou školičkou Artual, divadelní představení tanečního studia Light „Putování ve větvích" přímo v expozici výstavy a také doprovodný kulturní program. K návštěvnické pohodě přispívá i malá farma na dvorečku, plná domácích zvířat, venkovní expozice Národního zemědělského muzea o stromech i lese a přívětivá kavárnička „Záletná".

Samostatnou akcí bude Slavnost dřeva, plná her a zábavy, připravovaná autory výstavy na 8. srpna v areálu Národního zemědělského muzea. Zážitková a poznávací výstava Les - příběhy stromů a lidí je otevřena do konce roku 2015 každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin v Národním zemědělském muzeu v Praze, v Kostelní ulici v Praze 7.

Na Letenském náměstí vyrostla Králíkárna Zatímco Králíkárna na Letné je pouze originálním reklamním poutačem, opravdoví živí obyvatelé malé muzejní farmy se návštěvníkům představí až v sobotu 18. července odpoledne. Znovu obnovená farma nabídne ukázky chovu živých domácích zvířat.



Postupně by se v ní měli zabydlet králíci a morčata v kotcích, slepice s kohoutem a holuby v kurníku a voliéře a nakonec také malé černé kozičky v ohradě s volným výběhem. Ve spolupráci s městskou částí Prahy 7 a pražskou organizací Českého svazu chovatelů se podařilo najít chovatele, pana Jana Komzáka, který se trvale péče o malá domácí zvířata v NZM Praha ujme.



Národní zemědělské muzeum Praha najdete v Kostelní ulici 44 na Letné, ale malou muzejní farmu, otevřenou celoročně, můžete bezplatně navštívit i vchodem do muzejního dvora z Letohradské ulice. Pokud se rozhodnete navštívit i Národní zemědělské muzeum a zhlédnout jeho stálé expozice a krátkodobé výstavy, základní vstupné činí 110 korun, snížené 70 korun.

