Podle webu ŘSD bylo územní rozhodnutí vydáno dnes a zatím je nepravomocné, takže je možné proti němu podat odvolání. „V současné době běží 30 dní na podání námitek," potvrdil na twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl. Dodal, že rozhodnutí vydal stavební úřad městské části Praha 22.

„Máme územní rozhodnutí k Pražskému okruhu v úseku 511 (Běchovice - D1)! 1165 připomínek vypořádáno. Další milník Pražského okruhu konečně zdolán, můžeme pokračovat dál," napsal primátor.

Město spolupracuje se státem

Podle dřívějších informací by stavba 12,6 kilometru dlouhého úseku mohla začít letos nebo příští rok. Do provozu by komunikace mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH, uvádí ŘSD.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Je součástí dálniční sítě a jeho stavbu financuje stát, na rozdíl od vnitřního, který má na starosti magistrát.

Zdroj: ČTKProjekt dvanáctikilometrové části okruhu mezi D1 a D11 na jihovýchodě Prahy zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Město ve spolupráci se státem vykupuje pozemky pro tzv. zelené pásy kolem okruhu, které mají pohlcovat hluk a zplodiny.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno řekl, že výměnou za pozemky, které stát od města potřebuje například v Letňanech, vláda přispěje pražskému magistrátu na dostavbu vnitřního okruhu, u kterého chybí část z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol, a to částkou 60 miliard korun.

V současnosti na Pražském okruhu chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic a také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které ho mají propojit s vnitřním městským okruhem.

Zatím poslední část Pražského okruhu byla uvedena do provozu v roce 2011. Výstavba v minulých letech narážela mimo jiné na odpor obyvatel či radnic na severu města.