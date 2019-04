Piloti většinou začínají tak, že jim letadla učarují v dětství a jakmile můžou, tak sednou do větroně. V doprovodu instruktora mohou létat mladí piloti již od čtrnácti let, od šestnácti na motorových letadlech. „Pamatuji tu starou dobu za Svazarmu, kdy létání v podstatě bylo přípravou pro armádu. Létání bylo levnější, dnes není podpora ze strany státu, kdo chce létat, tak si musí přichystat peníze sám,“ podotýká.

Lidé s pilotním průkazem se někdy vydávají i na dovolenou pomocí letadla; a to je úplně jiný druh dobrodružství. Nelze ale o nich uvažovat pouze v tom ohledu, že sednou na letadlo a dopraví se do luxusního hotelu. „Lidé třeba spějí ve spacáku pod křídlem, občas ve stanu, někdy je ubytují v místním aeroklubu. Je to obrovský rozptyl, spíše to je o tom dobrodružství,“ vysvětlil Václav Sehnal, který působí jako vedoucí výcviku v Aeroklubu Kolín. A pak tu je pochopitelně druhý pól: piloti, kteří peníze tolik neřeší a po přistání zamíří do hotelu.

Stanovit, na kolik by člověka vyšel let po vlastní ose k moři, není tak jednoduché, ve hře je příliš mnoho proměnných: jaké letadlo si chce člověk půjčit, jak daleko letí, zda je člen aeroklubu… Jedno je však platné v každém ohledu: mezinárodním jazykem létání je – zcela nepřekvapivě – angličtina. „Třeba do Chorvatska můžete motorovým letadlem, pokud máte všeobecný průkaz radiofonisty s doložkou angličtiny. Na celém světě se na letištích dorozumíte anglicky, to je světová pilotní řeč,“ vypráví Vladimír Jelínek. S tím souvisí i speciální zkouška z letecké angličtiny.

K finanční stránce věci: není to úplně levné, ale pokud se opravdu chcete stát pilotem, tak to zase tak nedostupné není. Na větroně vás kurz vyjde zhruba od 25 tisíc, pokud chcete kluzák s motorem, musíte si připravit od 40 tisíc korun a výše. Oprávnění pilotovat motorové letadlo už ale vyjde podstatně dráž a jedná se o skutečně velkou investici kolem 150 až 200 tisíc korun.

Současně ale musíte počítat s náklady na udržení kvalifikace, tedy skutečně létat. Náklady se pohybují v rámci deseti tisíců korun za rok. U plachtařiny bez motory kolem 10 tisíc, s motorem vás to může vyjít až na 40 tisíc ročně.

Letečtí instruktoři se shodují, že pokud člověk začíná na kluzáku, může výcvik stihnout během půl roku. „Záleží na tom, jak to žákovi jde, jak často sem chodí. Když bude chodit oba dva dny o víkendu a využije všechny možné dny, tak to je jiné, než když přijde jednou za měsíc,“ vysvětlil Antonín Kuba z Aeroklubu Mladá Boleslav.

Takže, pokud už vám vaše sbírka leteckých modelu nestačí a rádi byste se do oblak vznesli sami – šance ve středních Čechách jsou… Ale mějte na paměti, že létání je velmi zodpovědná věc. „Letadlo není auto, ve vzduchu jej nezastavíte, musíte bezpečně přistát na zem,“ dodává Vladimír Jelínek z kolínského letiště.

