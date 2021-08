Lišanský sportovní areál se začal plnit již od ranních hodin, kdy si členové pořádajícího týmů připravili pro děti i dospělé bohatý zábavný program. Hlavní pozornost ovšem strhávali samotní workouteři. Ti soutěžili ve dvou váhových kategoriích do 75 a nad 75 kilogramů. Přestože borci během posledního roku a půl prakticky nesoutěžili a byli odkázáni především na domácí trénink, i tak někteří z nich předváděli skvělé silové i akrobatické kombinace, ať už na hrazdě, bradlech nebo dalších cvičebních pomůckách.

Po několika postupových kolech bylo hlavním hřebem dne samotné finále, kam postoupilo i několik borců z Rakovnicka. Vůbec nejlépe si vedl Pepa Vejvoda z Lužné, který zvítězil nejen ve své váhové kategorii do 75 kilogramů, ale stal se i absolutním vítězem. O několik bodů méně obdržel mělnický Petr Lešák, republikový workoutový šampion z předloňského roku, který nenašel přemožitele ve vyšší váhové kategorii.

Domácí Pepa Vejvoda si za svůj výkon odnesl i hlavní cenu – bradla, ale hodnotné ceny čekaly i na další atlety.

Na své si přišli nejen soutěžící, ale i široká veřejnost. Na ty nejmenší čekaly různé hry a soutěže, za které obdržely děti cukrovou vatu. Nechyběl ani skákací hrad a ukázky létání dronů. Ti větší si zacvičili s různými druhy náčiní nebo si zatančili před pódiem i na pódiu v doprovodu lektorek. Své umění předvedly i taneční oddíly SK Mek GYM a poté následoval společný a dnes velmi oblíbený Jerusalema Dance. Po vyhlášení tomboly a slavnostnímu předání narozeninového dortu oslavenci a zároveň hlavnímu organizátory celé akce Marku Haunerovi povedený den zakončil koncert kapely Rock Slaves. České i světové hity v jejich podání přilákaly před pódium několik desítek tanečníků, kterým nevadilo ani deštivé počasí a z lišanského areálu odcházeli očividně spokojeni.

To potěšilo i Marka Haunera, který ihned po skončení největší workoutové akce v republice dostával desítky pozitivních ohlasů. „Přestože se v průběhu odpoledne spustil déšť, který nám vše malinko zkomplikoval, akce to byla opravdu vydařená. Od rána až do večera byl pro příchozí připraven bohatý program a děti i dospělí, kterých se za celý den vystřídalo opravdu hodně, odcházeli spokojeni, což mě moc těší a zároveň nabíjí. Letos se jednalo o největší workoutovou akci v republice, laťku jsme nasadili opravdu vysoko, ale příští ročník plánuji uskutečnit ještě o něco velkolepější,“ dívá se dopředu hlavní organizátor lišanské Freestyle Battle, který neopomenul poděkovat všem účastníkům, sponzorům i pořadatelskému týmů.