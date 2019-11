Krást se kdosi nerozpakoval na dálnici D10, a to někdy v době mezi 4. a 6. listopadem: tedy před týdnem od pondělí do středy. „Na mostě přes dálnici v úseku 14. kilometru byla z důvodu opravy povrchu vozovky umístěna bedna s akumulátorem pro osvětlení dopravního značení. Pachatel překonal zajištění a bednu s baterií z místa odcizil,“ upřesnila Hašlová s tím, že v místě, kde se frézuje vozovka, tak výstražná světla pohasla; zůstalo tam pouze dopravní označení s reflexními prvky. „Naštěstí v tomto případě nedošlo k ohrožení účastníků provozu,“ doplnila Hašlová.

Zatím lze jen spekulovat, k čemu se taková baterie může zloději hodit. Že by třeba k napájení předvánoční světelné výzdoby? Či snad ke zpeněžení ve sběrně? Nebo k úplně jiným účelům? Toho, kdo má krádež na svědomí, by se brandýští policisté rádi zeptali – zatím však není komu dotazy položit. Spoléhají však na to, že by jejich pátrání mohly nasměrovat informace od projíždějících řidičů či jiných účastníků provozu. „Sdělit je můžete osobně na obvodním oddělení v Brandýse nad Labem nebo telefonicky na čísle 974 881 600. Také lze využít bezplatnou linku 158,“ upozornila Hašlová.