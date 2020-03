ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Poprvé v nynější koronavirové krizi mohl kraj ohlásit, že při přerozdělování získaného materiálu už myslí i na zadní kolečka. Devět tisíc kusů si ponechává jako rezervu pro případ, že by roušky bylo nutno někam poslat s nejvyšší mírou naléhavosti. Zbytek se bude dělit hned: 190 tisíc roušek má připadnout zdravotníkům, 160 tisíc je určeno pro poskytovatele sociální péče. Stále platí, že o přidělených množstvích rozhoduje kraj, jehož zástupci také určené příjemce osloví s informací o způsobu odběru. Distribuce směrem k běžným občanům se zatím nechystá; lidem ještě není co poslat.

Roušky dostanou všichni lékaři a záchranky



Rozdělení této dodávky by zřejmě mělo nechat zapomenout na ty úplně nejpalčivější problémy v kraji. Naznačuje to alespoň nedělní vyjádření hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „Distribucí roušek pokryjeme všechny důležité příjemce. Záchranku, lůžková zdravotnická zařízení – krajské i menší nemocnice – praktické lékaře, pediatry, gynekology a stomatology,“ konstatovala. Minimálně zubaři se však nejspíš ozvou s tím, že pro ně jsou roušky dobré tak na cestu do práce a z práce. K ochraně při péči o pacienty potřebují respirátor.

Nejen zubaři se dočkají respirátorů



Také s respirátory však nastal pokrok – i ve vztahu právě k zubařům – a to díky tomu, že kraj dostal od ministerstva vnitra 55,6 tisíce kusů z nákladu letadla, jež z Číny přiletělo v pátek. Tento náklad nejprve putoval do centrálního skladu kraje v Benešově – ten už ale všechny respirátory opustily. Nyní se rozdělují konečným příjemcům. Podle Jermanové šlo do lůžkových zdravotnických zařízení neboli nemocnic 33 750 respirátorů, 11 916 kusů kraj přidělil praktickým lékařům, pediatrům, gynekologům, stomatologům a dialyzačním jednotkám – a dostalo se i na poskytovatele sociálních služeb: 9984 kusů.



Na pondělí se dále chystá distribuce více než 13 tisíc litrů dezinfekce určené k ošetřování autobusů středočeských dopravců; s rozvozem pomůže středočeská asociace těchto firem. Celkově kraj objednal (a také platí) bezmála desetinásobné množství dezinfekčních prostředků. "Na další rozdělování dojde podle toho, jak budou pokračovat dodávky od výrobce," uvedla Frintová.