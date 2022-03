Právě hlídka tamní městské policie v neděli nedlouho po půlnoci Pražanku v nesnázích našla na zastávce – a ukázalo se, že to, co potřebuje nejvíc, je naštěstí „jen“ nasměrovat k domovu. Větší zásah zdravotníků nebyl nutný.

Příběh – tehdy ještě bez zapojení policie – se začal psát již v pátek kolem poledního na pomezí pražských čtvrtí Smíchov a Košíře. Konkrétně na tramvajové zastávce Klamovka, kde se s maminkou rozloučila její dcera. A vše vypadalo tak, že žena trpící Alzheimerovou chorobou ví, kde je a kam jde: že má namířeno do svého bydliště. Domů však nedorazila, což dcera zjistila druhý den; pak pohřešování matky ohlásila na policii, připomněl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté se od rodiny dozvěděli, že seniorka se ztratila už přednedávnem: loni v prosinci. Tehdy však po několika hodinách dokázala najít cestu domů sama. Tentokrát se věci vyvinuly jinak. Naštěstí bylo počasí vcelku příznivé, a tak seniorka oblečená do jarní bundy dokázala den a půl venku přečkat bez zjevné újmy. Byť navzdory jarnímu počasí přes den teplota v noci citelně klesá.

Když se policie v sobotu obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání, Rybanský připomněl, že pohřešovaná má vazby především k Praze 5 – a také ke konkrétní obci v okrese Praha-západ, kde bydlí její druhá dcera. „Může se však pohybovat po celé Praze a Středočeském kraji,“ upozornil mluvčí. Tento předpoklad se nakonec také naplnil.

Poučením, jak si v podobných případech počínat, je pokyn, který Rybanský připojil k sobotní žádosti o pomoc adresované veřejnosti. Kdo osobu pohřešovanou ze podobných okolností uvidí, měl by kontaktovat linku 158 – a následně, pokud je to možné, s ní vyčkat na místě do příjezdu policejní hlídky.