Střední Čechy – Celá miliarda korun by měla v letošním roce vylepšit středočeské silnice, volající po opravách dlouhodobě – a nyní po zimě obzvlášť. K 677 milionům korun, které má kraj přislíbeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury, přidali ve čtvrtek krajští zastupitelé 330 milionů korun v rámci rozdělování zůstatku hospodaření z loňského roku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Ocenit zlepšení by denně měly doslova miliony řidičů. Aktuální průzkumy podle slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla ukázaly, že intenzita dopravy na silnicích v kraji vzrostla z 8,5 milionu vozidel denně na bezmála 11 milionů. Den co den! „Ta miliarda jistě bude v kraji vidět,“ těší se Zdeněk Štefek (KSČM).

Z přebytku hospodaření v loňském roce ovšem krajští zastupitelé ve čtvrtek rozdělovali mnohem vyšší částku – zhruba půl miliardy. Peníze mají jít třeba na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a propojení vodárenských systémů Prahy a Středočeského kraje, zlepšení vybavení škol, obnovu památek, podporu kulturních akcí, dotace pro ekologická centra… A třeba i na pasportizaci majetku kraje, tedy přesné zmapování aktuálního stavu, čemu se kraj učí u sousedů, kde již pokročili dál.

Například v oblasti sportu, kde komunisté podporující koalici vystoupili s „trochu zdviženým prstem“ (předsedovi zastupitelského klubu Zdeňku Štefkovi nebylo jasné rozdělování financí) poslouží nově získané peníze k rozmanitým účelům. Podle slov radního Martina Draxlera (ANO) budou využity v rámci organizování soutěží (například k proplácení cestovních nákladů, což se dosud nedělo a některým školám to bránilo v účasti na soutěžích, či pořízení kvalitních cen), k podpoře vrcholných akcí na místní úrovni, k podpoře talentovaných individualit, jimž podporu nemohou zajistit rodiče – a počítá se také s podporou nově vznikajících oddílů, stejně jako talentovaných sportovců reprezentující kraj na republikové i mezinárodní úrovni. A zbude i na přípravu talentů pro krajskou reprezentaci na dětských olympiádách.

„Vítám, že zastupitelé podpořili záměr krajské rady přidělit více než 300 milionů korun na opravu silnic, 25 milionů na zlepšení vybavení krajem zřizovaných škol a také finanční podporu obnovy památek ve výši 30 milionů korun,“ shrnula výsledek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Na peníze na opravy si školy musí počkat

Opoziční zastupitel Tomáš Havlíček (ODS) ve čtvrtek neuspěl s návrhem zvýšení příspěvku pro oblast školství z navrhovaných 25 milionů na 55 milionů. Havlíček upozornil, že v minulosti údržba škol vázla – a peníze by byly potřeba. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) však upozornil na „špatnou připravenost“ investic a oprav. „Bavme se o tom ve druhém čtvrtletí,“ navrhl s tím, že za lepší považuje počkat na červen – a pak rozdělovat finance z lepšího výběru daní.



Havlíčka podpořili i další kolegové. Například Jan Skopeček (ODS) upozorňoval, že školy by často potřebovaly peníze na menší akce jako malování či opravy podlah, takže s vyčerpáním financí by neměly problém. Martin Hujer (STAN) navíc upozornil, že opravy ve školách se většinou dělají o prázdninách – a červen tak není vhodná doba pro jejich plánování ani pro shánění řemeslníků. Tečku za těmito debatami přineslo hlasování zastupitelů: osmnáct zvednutých rukou k okamžitému navýšení peněz pro školy nestačilo.



Schválená 25milionová částka se podle radního pro oblast školství Zdeňka Seidla (ČSSD) využije například na podporu cest studentů v rámci výměnných pobytů (dosud se peníze na tento účel nacházely především ve fondu hejtmana), na zlepšování vybavenosti škol – a také třeba na obměnu strojního vybavení na učilištích. Že to je zapotřebí, ukázal Seidl na příkladu výuky instalatérů: školy mají krásné závitořezy na trubky – avšak doba pokročila a dnes se v oboru pracuje hlavně s plastem.