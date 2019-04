Spory kolem externích dohodářů (kteří sice měli smlouvy s krajským úřadem, avšak věc nabrala především podobu handrkování mezi středočeskou opozicí a hnutím ANO) se táhnou již delší dobu. Zvláště politici z řad STAN a ODS volají po zveřejnění jmen lidí pracujících na dohodu pro kancelář hejtmanky a po tom, aby výsledky jejich práce, za niž kraj z veřejných prostředků vyplácel odměny v řádu desetitisíců korun měsíčně, prověřil kontrolní výbor zastupitelstva.

Opozičníkům, kteří tyto údaje požadovali, totiž krajský úřad poskytl pouze anonymizované výkazy o odpracovaných hodinách: beze jmen a často bez možnosti zjistit, čemu přesně se dotyční věnovali. Pro předání věci kontrolnímu výboru se nakonec vyslovili i představitelé ANO – avšak s tím, že žádají prověření všech dohod: nikoli pouze těch z kanceláře hejtmanky. Ze všech odborů; včetně těch, které politicky zastřešovali nynější kritici.

Krajský úřad také slíbil, že všechny lidi, s nimiž byly uzavřeny dohody, požádá o souhlas se zveřejněním jejich jmen. Trvá na tom, že tento souhlas je pro informování o dalších podrobnostech nezbytný. „Bez jejich souhlasu se nelze plnohodnotně vyjádřit. O ten jsme požádali – a čekáme na odpovědi,“ řekla Deníku Helena Frintová z tiskového oddělení kanceláře hejtmanky.

Několik jmen se objevilo na zpravodajských serverech, jež vývoj sporu o dohody pozorně sledují. Například šlo o bývalou ředitelku krajského úřadu Kateřinu Černou, v jejímž případě hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zmiňovala pokračování spolupráce externí formou už ve chvíli, kdy informovala o jejím odchodu z funkce. Nejnověji vyvolala pozornost informace, že mezi dohodáři byl i volební manažer hnutí ANO Martin Itterheim. „Navíc měl mít podobné smlouvy i s jinými kraji vedenými hejtmany za ANO,“ upozornil ve středu Kupka. „Tento člověk získal podle zveřejněných informací od Středočeského kraje přes půl milionu korun – a je na místě znát výsledek jeho práce, protože dle dostupných informací pracoval ve stejné době pro další kraje a jejich společnosti,“ zdůraznil Kupka. S tím, že opozice má přímo povinnost ptát se, kolik času dotyčný věnoval Středočeskému kraji a zda odvedené služby odpovídají vyplacené částce.

Předseda klubu zastupitelů ANO a krajský radní Martin Herman Deníku sdělil, že Itterheim byl poradcem hejtmanky mimo jiné pro oblast odpadového hospodářství. „V tomto odvětví se pohyboval dvacet let – a je tedy odborníkem,“ konstatoval. Samotná hejtmanka nyní do každodenních politických půtek nezasahuje; má po porodu mateřskou pauzu (byť podle informací Deníku zrovna ve středu jednala s jihočeskou kolegyní Ivanou Stráskou z ČSSD o budoucí spolupráci).

Herman nicméně jedním dechem připomněl, že přednedávnem veřejně upozorňoval na dobu před více než deseti lety, kdy byl středočeským hejtmanem Petr Bendl z ODS a Kupka stál v čele tiskového oddělení. „Zajímavé, že toto téma zdvihá opět pan Kupka,“ poznamenal radní k debatě o středočeském angažmá Itterheima. „Jediný důvod vidím v tom, že chce odvést pozornost od předražených historických průvodů, hejtmanských večerů či od poradenských smluv a dohod, pod kterými je za svého působení na kraji podepsán,“ konstatoval. Kupka trvá na tom, že tehdejší zakázky jeho svědomí nezatěžují: vzešly z výběrových řízení, vše bylo transparentně zveřejněno a vysvětleno, žádný problém neexistuje – a jen ho udivuje, že Herman po letech vytahuje stejné výhrady a dávno zodpovězené otázky jako kdysi Bendlův nástupce na hejtmanském postu David Rath (tehdy ČSSD).

Opozice se ale pohledy do historie nechce nechat odvádět od svého cíle: dozvědět se více o externistech, jež kraj platil na základě dohod z roku 2017, a o výsledcích jejich práce. „Mrzí nás, že se jména dozvídáme postupně z médií – a ne přímo od vedení kraje,“ posteskl si ve středu předseda klubu zastupitelů ODS Tomáš Havlíček. „Podobné to bylo, když jsme skoro rok chtěli vidět výsledky auditu, který si kraj nechal udělat k hospodaření v krajské správě a údržbě silnic. Nakonec jsme se ke znění auditu stejně dostali – a stejně tak tomu, doufám, bude i v případě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,“ poznamenal. K tomu Herman uvedl, že informace o poskytnutí osobních údajů podá krajský úřad, neboť je to v jeho kompetenci. „Osobně si myslím, že pan Kupka velmi dobře ví – a sám to i potvrdil – že úřad nemůže poskytnout tyto údaje bez souhlasu dotyčných osob,“ konstatoval.