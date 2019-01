Za likvidaci kyseliny u Klíčan chce kraj zaplatit skoro tři miliony

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ – Před čtyřmi měsíci to na „teplické“ silnici II/608 u Vodochod bylo obrovské překvapení: počátkem září se tam uprostřed noci našly opuštěné dva tisícilitrové kontejnery, zřejmě vypadlé z nákladního auta či větší dodávky, z nichž vytékaly chemikálie. Látka byla nejen rozlitá na asi 70metrovém úseku vozovky, ale také unikla do příkopu – a dokonce se dostala i do půdy na okraji pole.

Hasiči zjistili, že jeden z velkoobjemových průmyslových barelů obsahoval koncentrovanou kyselinu sírovou, v druhém se pak nacházela směs oleje s vodou. Další dva barely – prázdné – pak ještě byly nalezeny v blízkém lese. Prvotní zásah tehdy provedli právě hasiči, jimž se podařilo zastavit únik a vyteklou kyselinu až do rána neutralizovali pomocí hydrogenuhličitanu sodného, přiblížil Petr Svoboda z centrály středočeských hasičů zásah z noci na 3. září, který odstartoval již před půlnocí. Pak nastoupila specializovaná sanační firma. „Zajistila odtěžení asi padesáti kubíků kontaminované zeminy a následnou sanaci komunikace, která byla po celou dobu zásahu zcela uzavřena,“ uvedl Svoboda. Postupně se následně objevovaly i další podobné nálezy, a to až do 10. září. Nakonec šlo celkem o šest lokalit, kde se nacházely buď kontejnery s unikající kyselinou, nebo prázdné. Jednalo se o katastrální území Klíčany, Hoštice u Vodochod, Vodochody u Prahy, Drasty a naposled Větrušice u Klecan. Policie zadržela podezřelé z vraždy čerpadlářky. Zasahovala na Mělnicku Přečíst článek › Místa už jsou dávno v pořádku; všechny sanační práce specializovaná firma Dekonta dokončila 30. října. Podle jejího sdělení bylo třeba zneškodnit celkem 275,26 tuny znečistěných zemin, 7 tun odpadních vod z oplachu asfaltových komunikací, 3,72 tuny použitých absorpčních činidel, tkanin a znečistěných oděvů, 3,3 tuny znečistěných kalů a 8 tun kyselé odpadní vody. Událost spojená s činem pachatele, který prozatím zůstává neznámý, však má dohry i dnes. Nejnověji to bylo na pondělním jednání středočeských radních. Ti odsouhlasili, že náklady spojené s odbornými pracemi na kontaminovaných místech by měl uhradit kraj. Kývli na to, že bezmála tři miliony korun – celkové náklady přesáhly 2,9 milionu korun – zaplatí kraj městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Právě jeho odbor životního prostředí událost dlouhodobě řešil (a město práce firmě Dekonta zaplatilo). Peníze chtějí radní uvolnit z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje. Konečné slovo při schvalování dotace ještě budou mít krajští zastupitelé. „Náklady zatím nelze vymáhat na původci havárie, protože není znám a nepodařilo se jej odhalit ani šetřením Policie ČR,“ uvedl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblasti životního prostředí a zemědělství. Zjevně se jedná o odpad z firemní činnosti – nicméně vůbec nemusí být jisté, že pochází z blízkého okolí (jakkoli se zdá, že by tomu mohlo napovídat rozmístění nálezů). Na podzim se objevily různé spekulace – především úvahy o tom, že se mohlo jednat o důsledek vyklízení prostor, jež po nějakou dobu zůstaly opuštěny a chystá se jejich nové využití. S jistotou však lze říci pouze dvě slova, zmiňovaná náměstkem Peterou: pachatel neznámý. Řídil přes zákaz a ještě nadýchal Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský