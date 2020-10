Vaše první reakce na volební výsledek, slova po znovuzvolení?

Děkuji všem za podporu. Především mojí rodině, která celou dobu stojí po mém boku a v době volební kampaně to neměla vůbec lehké. Dále chci poděkovat našim starostkám, starostům a dalším podporovatelům, zvláště pak hejtmanu Martinu Půtovi. Děkuji Starostům pro Liberecký kraj za podporu, bez ní bych zde teď nestál jako senátor. Nyní budu chtít navázat na rozdělanou práci a nezklamat důvěru.

Zdroj: Deník / Petr Pokorný

Volby do Senátu jsou přeci jen trochu odlišné, rozhoduje například až druhé kolo. Jak jste je vnímal letos?

Senátní volby podle mého nejsou o jedinci, ale o celku. Můj výsledek v prvním kole i teď svědčí o vynikající práci všech našich starostek a starostů, a samozřejmě i našeho hejtmana. Bez toho by se úspěch nedostavil. To je prostě symbióza!

Na jaké konkrétní priority se chcete v roli senátora zaměřit?

Zaměřuji se na sociální oblast a rozvoj regionu. Samozřejmě chci pokračovat v práci ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kde se hodně věnuji pomoci dětem z autistického spektra a také problematice dostupného bydlení pro mladé rodiny.

Jste pro změnu hranic tohoto volebního obvodu, který je -i jak ukázaly tyto volby – poměrně nesourodý?

Nelze odpovědět jednoduše. Můj obvod jde rozdělit na tři oblasti, které mají svá specifika a své problémy. Ano, je to na reformu, ale nejenom senátních obvodů, ale i krajských hranic. Což ovšem nelze dělat polovičatě, je zapotřebí vést odbornou debatu, všechny tyto věci mají nějakou logiku. Jsem pro komplexní změnu pravidel pro volební obvody, aby hlavním parametrem jako dosud nebyl pouze počet obyvatel, ale i například rozloha.