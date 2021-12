„Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Za porušení této povinnosti může být řidičům příkazem na místě uložena pokuta až 2 tisíce korun,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Policisté řidičům doporučují, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. „Pozornost by měli řidiči také věnovat zpětným zrcátkům, světlometům a očištění registrační značky. I řidiči nákladních vozidel, a to zejména ti, co mají plachtovou střechu, musí věnovat pozornost tomu, zda se nevytvořil na plachtě led, který by mohl při odtržení způsobit vážné problémy na majetku či zdraví,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Zatím jsou v prvních případech policisté shovívaví, v případě opakování však už pokuty uloží.