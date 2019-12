Nyní je doplňují údaje, že blíž k Praze se do středních Čech v příštích desetiletích přestěhují z dalších regionů republiky statisíce lidí. Naopak přímo do hlavního města se davy zrovna nepohrnou; bude to přesně naopak.

Do budoucna by se tento centrální region mohl stát domovem až třetiny obyvatel České republiky. Naznačují to čerstvě zveřejněné informace Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle nichž zesílí koncentrace obyvatel do nejpočetnějších krajů. I když Češi budou v příštích desetiletích vymírat – všechny kraje s výjimkou Prahy (kde se přirozené přírůstky očekávají až do konce 50. let) by měly zaznamenávat více zemřelých než narozených – příliv přistěhovalců zřejmě povede k tomu, že se to na celkových počtech obyvatel neprojeví. „Migrační přírůstky mohou početnost populace udržet, či dokonce zvyšovat,“ připomněl mluvčí statistického úřadu Jan Cieslar.

Pokračovat má růstový trend zejména ve Středočeském kraji a v Praze. Ukazuje to nový dokument nazvaný Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2070. Zatímco nyní má Středočeský kraj 1,37 milionu obyvatel, přesný údaj uvádí 1 369 332, už za deset let to má být půl druhého milionu: 1 505 868 hlav. A jestliže počet dětí do 14 let se v roce 2030 výrazněji nezmění (současný počet 241 941 má po kolísání dokonce nepatrně poklesnout na 241 914), dramaticky naroste počet seniorů. Z nynějších 249 259 lidí ve věku nad 65 let v roce 2030 podle projekce statistiků vyskočí až na 301 072. Například k roku 2050, kdy se v kraji počítá s 1 721 915 obyvateli, má být dětí 285 577 a seniorů o dvě stě tisíc víc než nyní: 458 195. A na konci řešeného období, v roce 2071, už by mělo jít o 1 864 743 obyvatel kraje, z toho 288 887 dětí a 468 386 seniorů. Ti už by se ale měli nacházet v období poklesu po nejsilnější éře v době kolem přelomu padesátých a šedesátých let; s rekordem k roku 2059 (493 355 seniorů jen ve středních Čechách!).

To, že porostou průměrný věk (ve středních Čechách má z nynějších 41,2 roku vzrůst k roku 2070 na 45,2, tedy o rovné čtyři roky) a zastoupení seniorů v populaci, je podle vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerové příznačný pro všechny kraje; někde se průměrný věk dokonce zvedne až o šest let. A jestliže nyní platí, že Středočeský kraj má nejnižší průměrný věk z celé republiky, na tomto postavení se nemá nic změnit ani za půl století. Stejně jako dnes by střední Čechy s Prahou měly vévodit celorepublikovému srovnání i v roce 2070.

„Nejmladší obyvatelstvo by měly nadále mít Středočeský kraj a hlavní město Praha, dále kraj Jihomoravský – a oproti současné situaci i kraj Plzeňský. V průměru nejstarší by zůstalo obyvatelstvo Zlínského kraje, nově společně s krajem Moravskoslezským a Olomouckým,“ nechává Štyglerová nahlédnout do budoucnosti.

Prim by měla metropolitní oblast hrát i v populačním růstu. Alespoň podle věštby statistiků založené na odborných předpokladech. „Počet obyvatel Středočeského kraje podle projekce vzroste do konce roku 2070 téměř o půl milionu na 1,86 milionu, což je o 36 procent. Počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31 procent, tedy o více než 410 tisíc na 1,72 milionu,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. „Bydliště v těchto dvou krajích by tak mohla v budoucnu mít až jedna třetina obyvatel Česka, když aktuálně je to čtvrtina,“ vyjádřila očekávanou změnu ve zlomcích. Ve většině ostatních krajů se má zalidněnost snižovat; někde i poměrně výrazně. Stoupnout by měl během příštího půlstoletí počet obyvatel ještě v krajích Plzeňském (o šest procent) a Jihomoravském (o dvě procenta).

Právě stěhováním z ostatních krajů by měl Středočeský kraj výrazně posílit, říká Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ. „Do konce roku 2070 by takto měl získat až 390 tisíc obyvatel,“ konstatoval. Mírně lákat přistěhovalce z jiných domácích regionů mají také Plzeňsko, jižní Čechy a jih Moravy. „Naopak nemalý pokles počtu obyvatel díky zápornému saldu vnitřní migrace se předpokládá v hlavním městě Praze (-90 tisíc) a Moravskoslezské kraji (-80 tisíc),“ poznamenal mluvčí Cieslar. Dá se z toho odvodit, že zatímco Praha bude lákat hlavně cizince hledající nové místo k životu, Středočeský kraj se stane magnetem pro našince.