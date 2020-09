Za půvaby léta třeba na Sibiř, nabízí krajská turistická centrála

/FOTOGALERIE/ Podzim je sice už skoro na dohled, avšak letní počasí zatím nedává najevo, že by se chystalo na odpočinek. Zrovna o víkendu by se podle meteorologů mohlo přímo vytáhnout. Jako nápovědu při rozhodování, jak naložit s volným časem, Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu ve čtvrtek nabídla tři tipy na příjemné letní výlety do různých končin kraje.

Lanovka Monínec. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu