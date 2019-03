„Dodavatel navrhne opatření, zrealizuje je a zároveň se zaručí za určité energetické úspory. Za uskutečněný projekt nedostane peníze najednou, ale bude dostávat zaplaceno ve splátkách postupně v průběhu osmi až deseti let,“ vysvětlila Tlučhořová podstatu úhrady z peněz skutečně ušetřených na provozních nákladech.

Tři adresy do začátku

Prozatím se to má rozjet zvolna: do první vlny financování úprav touto metodou zařadili krajští radní tři objekty: vedle samotné budovy Krajského úřadu Středočeského kraje na pražském Smíchově jde o objekty Nemocnice Kutná Hora a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Pak už by se EPC mělo projevit jako lavina: o tomto modelu financování by se mělo mluvit v souvislosti se zhruba 120 budovami – a to třeba včetně škol či některých muzeí. Zcela plošně se však neuplatní, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO). „Jde o metodu, kterou lze využívat jen u některých budov,“ zdůraznil.

Upozornil dále, co je z pohledu vlastníka důležité: projektové záměry týkající se energetických úspor mají garantovaný výsledek. Nejde o příslib, ale o záruku. „Pro nás je důležité, že se dodavatel za energetické úspory, které projektoval, ručí,“ shrnul Kovács to nejpodstatnější. „Dostane zaplaceno z reálných provozních úspor dosažených v důsledku jím navržených a zrealizovaných opatření,“ konstatoval, že je zaručeno, aby měl tvůrce úprav zájem na tom, aby jím navrhované změny skutečně fungovaly.

Šetřit za dva miliony

S určitými výdaji se nicméně počítá už na počátku, plyne ze slov Tlučhořové. „Kraj na přípravu žádostí o dotaci, administraci projektů a přípravu veřejné zakázky na dodavatele energetických opatření, souvisejících s těmito záměry, přispěje ze svého rozpočtu dohromady více než dvěma miliony korun,“ poznamenala mluvčí.