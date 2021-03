To je nyní dovoleno především kvůli práci – a možné také z důvodu úředního jednání či zajištění nezbytné péče o blízkou osobu. Naopak tabu jsou nyní obyčejné návštěvy, stejně jako cestování za nákupem, rekreací nebo sportem.

„V pátek policisté spolu s vojáky a celníky provedli 7873 kontrol motorových vozidel a jejich osádek,“ konstatovala Suchánková. S tím, že průjezd k zamýšlenému cíli neumožnili řidičům v 91 případech. Během soboty a neděle, kdy slunečné počasí lákalo k výletům, hlídky podle slov mluvčí zkontrolovaly přes 12 tisíc vozidel.

Výsledek? „Převážná část kontrolovaných měla veškeré potřebné dokumenty k cestování v pořádku; vstup do jiného okresu museli policisté odepřít zhruba 320 řidičům.“ uvedla Suchánková. S upřesněním, že lidé buď neměli patřičné formuláře, anebo chybělo správné odůvodnění k cestování do jiného okresu v době vyhlášeného lockdownu. „Jednalo se zejména o odepření vjezdu z důvodu nákupu v jiném okrese, návštěvu příbuzných či známých, ale někteří jeli do jiného okresu, že si chtěli zasportovat,“ připomněla mluvčí, že se důvody se stále opakují. „Bohužel to v těchto třech týdnech není možné,“ zdůraznila.

Také v uplynulých dnech policisté pokračovali v dohledu nad tím, zda zůstávají uzavřeny rozmanité provozovny – včetně restaurací a barů. Denně se v kraji jedná o zhruba šest sovek kontrol. Ani víkend nebyl výjimkou: od pátku do neděle se počet prověřených míst ve středních Čechách vyšplhal bezmála ke dvěma tisícovkám.