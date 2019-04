Zábavu pro seniory slibují kraji zajistit pivovarníci

Střední Čechy – Uspořádat zábavné odpoledne pro klienty – nebo třeba natřít plot. S takovým cílem se mohou vydávat do domovů seniorů a dalších zařízení sociální péče zřizovaných krajem dobrovolníci z řad pivovarníků. Od těch by krajské ústavy navíc měly získat finanční příspěvky na nákup potřebného vybavení. Plyne to z chystaného memoranda o vzájemné spolupráci s českým zastoupením skupiny Heineken, na jehož podepsání kývli středočeští zastupitelé.

Konkrétní formy spolupráce se s jednotlivými zařízeními teprve budou domlouvat – rozhodně ale nehrozí, že by se objevili lidé zvenčí, kteří dostanou na starost péči o klienty, ujistila radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Může jít například o pomoc s organizací dne domova, s výletem klientů, ale i o pomoc s údržbou zahrady. Současně se rozhodli zorganizovat mezi sebou i finanční sbírku a přispět například na konkrétní věc pro konkrétního klienta; třeba na nákup nějaké zdravotní pomůcky," vysvětlila Heřmanová, v čem má spolupráce spočívat. Připomněla současně, že se zaměstnavatel zavázal, že do sbírky přispěje i firma: vybrané peníze zdvojnásobí. Radní současně připomněla, že spolupráce se rodí na základě podnětu firmy. „Iniciativa vzešla přímo od představitelů a zaměstnanců společnosti Heineken," konstatovala. Zastupitel zasedající ve výborech pro sociální věci a pro hospodářský rozvoj Václav Melša (KSČM) doplnil, že se zastupitelé rozhodli vytvořit nadaci – a jestliže má firma centrum v Krušovicích, jako partner se logicky nabízí Středočeský kraj. Že právě takto si představují správnou cestu, potvrdili volení zástupci občanů při hlasování. Pro uzavření memoranda zvedlo ruce vše 45 přítomných zastupitelů.

