Obsahuje cenné údaje, které zdravotníkům při prvním kontaktu mohou mnohé napovědět. Třeba o člověku, které aktuálně nemůže mluvit, je dobré hned z kraje vědět, že je diabetik nebo kardiak. „A například informace, že pacient užívá léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti, je pro naši práci přímo zásadní,“ upozornil ředitel středočeské záchranné služby Jiří Knor.

Středočeský kraj se přidal k projektu ministerstva práce a sociálních věcí Seniorská obálka. Udělal to na základě doporučení krajských záchranářů z jihu Moravy, kteří se zapojili už dříve – a zkušenosti si pochvalují. Nápad je to prostý: lidem, u nichž lze předpokládat vyšší pravděpodobnost zdravotních komplikací, tedy seniorům a osobám se zdravotním postižením, nabídnout jednotný formulář pro vyplnění údajů o nemocech, užívaných lécích, alergiích – ale třeba i kontakty na praktického lékaře nebo na blízké. Vlastně jsou to obdobné informace, které mnozí vlastníci chytrých telefonů o sobě zanesli do aplikace Záchranka.

Ve chvíli, kdy může být důležitá každá minuta, je dobré moci snadno zjistit, čím pacient trpí, míní radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Přikyvuje i šéf záchranářů Knor: třeba na léky, které pravidelně užívá, si člověk ve vypjaté situaci vzpomíná jen obtížně. Pacientů v seniorském věku mají přitom krajští záchranáři spousty. Ve věku nad 65 let jich ročně ošetřujeme 65 tisíc – a nad 85 let je to přes 11 tisíc lidí,“ konstatoval.

Pomoci by měly právě I.C.E. komplety – vlastní kartu k vyplnění ještě doplňuje průhledná obálka a klips na zavěšení – jichž kraj zatím nechal vyrobit 4,5 tisíce. K dispozici budou na radnicích větších měst, takzvaných obcí s rozšířenou působností (a přidat se mohou i další města a obce), bude je možno získat od spolupracujících praktických lékařů, od krajských záchranářů i na kontaktních místech známých pod názvem POSEZ v pěti městech. „Do distribuce se zapojíme také my – a ještě doporučujeme vyplnit krevní skupinu, pokud o tom má člověk spolehlivý doklad,“ připomněl v pondělí předseda krajské rady seniorů Miloslav Vajs. Upozornil, že 11 členských organizací ve středních Čechách sdružuje na pět tisíc členů. A Bezděk očekává, že se přidají rovněž oblastní nemocnice.

„Samozřejmě stačí samotný formulář; není třeba celý komplet,“ upozornila radní Heřmanová, že kartu k vyplnění si kdokoli také může stáhnout vytisknout z webového odkazu www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka. Předpokládá, že pokud by si senioři s vyplněním nevěděli rady, pomohou jim rodinní příslušníci nebo jiní blízcí – a kdyby to nešlo jinak, snad najdou pomoc u docházející ošetřovatelky či u zdravotní sestry svého praktika.

S tím, že by se Seniorské obálky začaly používat i v domovech seniorů zřizovaných krajem, radní Heřmanová nepočítá. Deníku řekla, že všude je zajištěna stálá péče s možností cokoli dohledat ve zdravotnické dokumentaci. V soukromých zařízeních by se prý ale uplatnily. „Tam kde není zajištěna 24hodinové péče a nemají zaměstnance s oprávněním k přístupu do dokumentace,“ konstatovala Heřmanová.

Informace v I.C.E. kartě:

- Datum vyplnění

- Jméno a příjmení

- Zdravotní pojišťovna

- Datum narození nebo rodné číslo

- Alergie (plus údaj od kdy)

- Léky (včetně dávkování)

- Kontakty na blízké osoby

- Jméno a kontakt na praktického lékaře

- Podpis vyjadřující souhlas s využitím údajů



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje