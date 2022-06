Parkování u nádraží kolem Prahy rozšíří P+R v Úvalech. Za tři roky

I s ohledem na aktuální předpovědi připomínají záchranáři staré známé pravdy, u nichž zkušenosti z výjezdů ukazují jediné: jejich opakování není nikdy dost. Je na místě dodržovat pitný režim (s vynecháním alkoholu), a to zejména při pobytu na slunci. Zvláště lidé, kteří mají nablízku seniory, by měli dohlédnout, zda se nezapomínají napít oni. Také nosit pokrývku hlavy není zbytečné doporučení: pomáhá proti přehřátí i úpalu – a platí to i pro lidi, kteří mají husté vlasy. Zásadní je nikdy nenechávat v autě zavřené dítě, staršího příbuzného nebo třeba psa. Opravdu nikdy, i když „budete hned zpátky“ – v zavřeném autě teplota velmi rychle vystoupá až k 70 stupňům Celsia. Leckoho však může překvapit rada nepřehazovat plenu před kočárek: místo toho, aby dítěti od horka ulevila, teplotu uvnitř zvýší. Až o 15 stupňů!

Rady od těch nejpovolanějších

Někteří praktici záchranářského řemesla varují, že podle dlouhodobých zkušeností hrozí v horku nejen obtíže spojené s teplem, ale častější než jindy mohou být i „běžné“ úrazy nebo maléry spojené s koupáním. Také o tom může být řeč v sobotu na Slapech, kde zástupci záchranky, policie hasičů i dalších složek integrovaného záchranného systému a spolupracujících organizací mimo jiné lidem poradí, jak se o prázdninách a dovolených chovat bezpečně. Zejména právě u vody – byť na místě osloví veřejnost jak třeba vodní záchranná služba, tak například i Tým silniční bezpečnosti. Souš tedy rozhodně nezůstane stranou pozornosti.

Akce se uskuteční 2. července mezi 11. a 17. hodinou v Juniorcampu na Nové Živohošti, upozornila v úterý mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Kromě prezentace jednotlivých složek jsou připraveny i komentované dynamické ukázky, záchrana osob z vodní hladiny, pro děti je připravena první pomoc se záchranářem Markem a jeho plyšovou sanitkou. Během dne bude také prezentace Letecké služby Policie ČR,“ vypočetla, co vše bude k vidění.

Jednu dobrou zprávu pro návštěvníky akce mají meteorologové: v sobotu pro Prahu a okolí očekávají pěkné počasí, ale nemělo by být extrémní vedro.