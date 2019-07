Záchranná služba dostane nová auta i nová nosítka

Nová nosítka do sanitek i nová auta. To jsou aktuální potřeby středočeských záchranářů. Dostanou, co potřebují, slíbili krajští radní. V pondělí 15. července kývli na plánované nákupy vybavení.

Záchranná služba dostane nová auta i nová nosítka. | Foto: KÚ Středočeského kraje

Pokud jde o vozidla, záchranná služba se může těšit jak na nové „velké“ sanitní vozy, tak i na menší automobily pro přepravu lékařů (ti k zásahům nejezdí v klasických sanitních vozech s posádkou školených zdravotníků-záchranářů; jen k pacientům, kteří skutečně potřebují doktora, vyrážejí samostatně v rámci takzvaného setkávacího systému – rendez-vous). Patery nosítka mají odčerpat z fondu investic záchranné služby 900 tisíc korun. Pořízení nové transportní techniky k postupné obnově vybavení sanitek je podle slov krajského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) nanejvýš aktuální. Bez těchto nákupů by se časem mohlo stát, že by kvůli problémům s nosítky musela být odstavena jinak provozuschopná sanitka, upozornil. „Některá nosítka v sanitkách jsou již na hranici životnosti a nevyhovují svými parametry ani funkčností. Vlivem velkého počtu transportovaných pacientů a denního nasazení v provozu jeví známky silného opotřebení,“ vysvětlil Bezděk, že nic nevydrží věčně – nosítka nevyjímaje. Upozornil současně, že záchranná služba musí mít vhodně po kraji rozmístěno i několik záložních nosítek – aby ta, která se případně polámou, bylo možno okamžitě nahradit. Záchranné složky se chystají na boj se smrtící epidemií Přečíst článek › Středočeská záchranka, která funguje jako příspěvková organizace kraje, také po souhlasu radních smí koupit tři nové vozy pro systém rendez-vous – a pořídit do nich speciální zástavbu pro transport vybavení potřebného pro lékařské zákroky v terénu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosahuje 3,6 milionu korun včetně DPH – tedy 1,2 milionu na auto. Vedení záchranky dále radní dali svolení k vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na sanitní automobily. „Jedná se o nákup deseti sanitních vozidel typu B a pěti vozidel typu C,“ uvedl radní Bezděk. Třídou B se rozumí běžně vybavené (a také nejrozšířenější) záchranářské sanitky. Céčko označuje vyšší úroveň – tyhle vozy, někdy přirovnávané k mobilním jednotkám intenzivní péče, bývají rozměrnější, s větším prostorem uvnitř nástavby, a jejich výbava je rozšířena o zařízení specializovaná například na resuscitaci či pro připojení na umělou plicní ventilaci. Pořád jde ale ještě o sanitku; nejedná se tedy o záchranářský speciál. A mimochodem – pod klasifikací A se skrývají vozidla jen se základním zdravotnickým vybavením, často používaná jako takzvané převozové sanitky. Mytí strojů musí zmrzlináři podle hygieniků zlepšit Přečíst článek › Střední Čechy zpomalí integraci autobusů. Může dojít ke škrtům spojů Přečíst článek › Zatmění Měsíce mohou zájemci sledovat sami i na hvězdárnách Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský