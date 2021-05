Jeden z nich se nedávno odehrál v Lysé nad Labem. Zdejší rodině se ozvali známí, kteří svou snahou paradoxně nalezené mládě odsoudili k smrti.

„V dobré víře ho zabalili do bundy. Brácha se srnčete ujal, sehnal kozu, nadojil, naše mamka co dvě hodiny dudlíkem kojila. Ještě ve dvě hodiny po půlnoci to vypadalo, že se srnče chytne a bude mít šanci. Ráno už ale nedýchalo. Stres a stesk udělaly své,“ popisuje jeden z místních tragický osud srnčete.

Na stejný problém upozorňují i zvířecí záchranáři z Huslíku. Ti přijali letos několik na prvních pohled opuštěných zajíčků, jenže jejich osud byl přemístěním z původního místa zpečetěn. Právě u srnčat mají však letos i lepší zkušenost. Jako 500. letošního živočicha přijali před pár dny zraněné srnče.

„Srnčátko bylo vysílené v příkopu u silnice, takže jeho záchrana v tomto případě byla nutná. Řešíme ale i spoustu telefonátů, kdy lidé narazí na zcela zdravé mládě, které jen čeká schoulené do klubíčka a snaží se být co nejméně nápadné,“ vysvětluje vedoucí Záchranné stanice Luboš Vaněk.

Opuštěné mládě pobíhá, píská a jde v blízkosti lidí. Zraněné mládě leží v nepřirozené poloze, na boku, ztíženě dýchá nebo má na sobě krev. „Těší nás, že spousta lidí předem zatelefonuje a zbytečně mláďata neodnáší,“ doplnil vedoucí.

V případě nejistoty mohou nálezci zvířat pro radu na Huslík číslo 603 864 822.