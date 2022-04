Krátké vystoupení Michala Mertina, kterého nahradil kvůli nemoci po prvním dni David Červa, Nikoly Kračmarové, Tomáše Galbavého a Markéty Zemkové udělalo všem radost a bylo pohlazením po duši. „Zvlášť tuhle naši aktivitu ocenili klienti DPS Ludmila v Mělníku a U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Naše čtveřice obešla asi dvě desítky pokojů v několika odděleních, kde leží převážně nemohoucí klienti. Veselé básničky od Jiřího Žáčka, lidové písničky a trylky ze zobcové flétny vykouzlily úsměv těm, kteří radost mají už zřídka a za kterými už ani nikdo nepřijede,“ konstatovala vychovatelka.

K radosti navštívených přispěly cukrářky z prvního ročníku. Jejich zdobené veselé perníčky udělaly klientům velkou radost. „Svým vystoupením jsme potěšili i klienty v DPS U Anežky Luštěnicích v Senior Parku v Luštěnicích a v Horkách nad Jizerou. Ve Mšeně jsme museli předat jenom perníčky před budovou domova pro seniory, protože u nich opět začal řádit covid,“ povzdechla si Jana Huzilová.

Poslední zastávkou Velikonočního turné čtveřice žáků byl Dětský domov v Krnsku. „Tady na čtveřici čekala úplně jiná energie. Jejich vystoupení se rázem rozšířilo o několik velikonočních říkanek. Nejvíce se dětem z Krnska líbily veselé pomlázky. Po perníčcích se jen zaprášilo. Kdepak si je nechat na památku, všichni se do nich hned pustili. Pak došlo i na míčové hry,“ popsala dění v dětském domově vychovatelka z Horek. „Jsou to náročné dny, přesto si plně uvědomujeme, že to, co v Domově mládeže pro naše kamarády děláme, má smysl. Charitativní činnost je a bude i nadále hlavní výchovnou náplní Domova mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou,“ uzavřela Jana Huzilová.