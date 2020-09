Praha prý chce posílit budování nových odběrových míst kvůli tomu, že přijíždějí lidé z okolí, kteří se doma ve středních Čechách nemají šanci nechat testovat. Pražská odběrová místa pak zahlcují.

Nesmysl, reagovali středočeští představitelé. „Tato informace je v naprostém rozporu s realitou, tlumočila jejich stanovisko Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky. Už vůbec si servítky nebral krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Toto vyjádření je scestné, nepravdivé – a zřejmě naprosto účelové,“ durdí se. S upozorněním, že ve středních Čechách funguje sedm odběrových míst, šest z nich v krajských nemocnicích – a ta mají už od minulého týdne otevřeno v pracovních dnech dvanáct hodin a o víkendu po osmi.

Prodloužení provozní doby se osvědčilo, hodnotí Bezděk situaci ve středních Čechách. „Odbavování testů je plynulé – a zatím nám rozhodně nehrozí kolaps, o kterém slýcháme z jiných regionů,“ zdůraznil. S dodatkem, že všechna stanoviště obslouží všechny indikované žadatele o náběr – a včetně administrativy to prý nepřesáhne pět minut. Navíc kromě Příbrami všechna přijímají i samoplátce. Osvědčilo se prý také posílení mobilních odběrových týmů záchranářů: ty z Benešova a Kladna ještě doplnila posádka z Příbrami.

Špičkování trvá dlouhodobě

Napětí se sousedy uprostřed kraje lze navzdory slovům o rozvíjení spolupráce a řešení společných témat zaznamenávat dlouhodobě. Středočeští řidiči se například stali zaklínadlem pro zavádění zón placeného stání v hlavním městě – s tím, že na víně jsou oni, protože zabírají Pražanům parkovací místa. To však šlo jen o vysvětlování s předkládáním argumentů. Velký rozruch ale vyvolaly plány Prahy na zavádění opatření omezujících vjezd do hlavního města za smogové situace. To představitelé středních Čech odmítali – a po úporných slovních půtkách nakonec slavili vítězství.

Také v souvislosti s koronavirem se na už jaře objevilo vzájemné špičkování. Představitelé metropole se za nouzového stavu ohrazovali proti neochotě Středočechů přistoupit na výraznější omezení veřejné dopravy v době, kdy poptávka cestujících byla minimální – a naopak problémy dopravců se zajišťováním spojů maximální kvůli nedostatku personálu. V tomto případě vyhrála Praha. Pak se objevily také výhrady k umisťování pacientů ze středních Čech nakažených koronavirem v pražských nemocnicích…