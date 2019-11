O záležitostech důležitých nejen pro okolí vodárensky využívané přehrady, ale zprostředkovaně i pro významnou část středních Čech (přičemž tato oblast se ještě má rozšiřovat vzhledem k záměru vybudovat nový vodovodní přivaděč podél čísti trasy chystané dálnice D3) přijeli debatovat zástupci tří ministerstev, ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala i zástupci krajů a hlavního města. Hlavním tématem konference byla debata o budoucnosti v ochraně vodních nádrží, což je velmi důležité i pro zemědělce hospodařící v okolí vodárensky využívaných toků.

Právě v okolí Želivky je to velmi aktuální a palčivá záležitost. Když se přednedávnem chystalo zpřísnění dosud platných omezení, jež by na činnost zemědělských podniků mělo citelné dopady, zvedla se taková vlna odporu, že z jejich prosazení prozatím sešlo. Zpřísnění ochranného pásma švihovské vodní nádrže však zaskočilo také chataře – a rovněž třeba stavebníky zamýšlející vybudovat rodinné domy na konkrétních parcelách při okraji Ježova. Stejně jako starosty i dalších obcí z okolí, hovořící o bránění rozvoji a házení klacků pod nohy při snahách o zavádění opatření bránících vylidňování regionu.

Je třeba jednat, zdůraznil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který konferenci zorganizoval – a jako rodák z Kožlí situaci v tamější oblasti dobře zná. „Vodní nádrž Švihov je největší jak v České republice, tak ve střední Evropě – a zhruba od roku 1972 zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje. Pro obce a zemědělce v jejím okolí to však znamená řadu leckdy až neúměrných omezení,“ upozornil europoslanec. Naznačil, že jednostranné zpřísňování pravidel a zvyšování restrikcí, což narazilo na bouřlivý nesouhlas jak u zemědělců, tak ze strany majitelů pozemků hovořících o znehodnocování svého vlastnictví, není cestou pro budoucnost. „Je nutné, aby si k jednomu stolu sedli zástupci obcí, zemědělců, Povolí Vltavy a ideálně i tří krajů a tří ministerstev, kterých se problematika dotýká – a vyjasnili si, jakým směrem dál postupovat,“ míní Zdechovský.

Jedním dechem ocenil, co už se podařilo: během posledních pěti let uspěla řada dílčích projektů, daří se spolupráce s Povodím Vltavy, s ministerstvem zemědělství, s krajem Vysočina i Středočeským krajem – a podařilo se navázat dobré kontakty i s ministerstvy životního prostředí a pro místní rozvoj. „Problém je ale pořád klíčová Praha, kde zatím nepřišla výraznější změna ani s novým primátorem,“ šťouchl si Zdechovský přímo do nynějšího prvního muže Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti).

Europoslanec nicméně míní, že pokud se dohodnou všichni ostatní, povede to k tomu, že k roku 2030 bude oblast Želivky dobrým místem k životu s udržitelným zemědělstvím i ochranou vody. Daří se získávat pro region dotace – a nově třeba začal fungovat pilotní projekt ministerstva zemědělství cílený na zemědělce z okolí Želivky. Pokud se zavážou, že dobrovolně omezí užívání přípravků na ochranu rostlin, dostanou finanční kompenzaci. Zatím se přihlásily necelé dvě desítky firem. Do budoucna se zvažuje i možnost zavést ochrannou známku pro zemědělské produkty z okolí Želivky, garantují produkci z oblasti s mimořádně čistým prostředím…

Rovněž magistrát Prahy prý bude muset reagovat, když se věci rozhýbou. Dosavadní přístup hlavního města (jež je v podstatné míře také zásobováno vodou ze Želivky, a to prostřednictvím obřího podzemního přivaděče vedoucího až k Jesenici – a Praha je také hlavním akcionářem seskupení společností Úpravna vody Želivka a Želivská provozní) Zdechovský dokonce nerozpakoval označit za pštrosí politiku. „Magistrát stále strká hlavu do písku,“ naznačil podle středočeských zástupců přítomných na konferenci.

Náměstek středočeské hejtmanky Miloše Petera (ČSSD), který na konferenci zastupoval kraj, v Kožlí připomněl memorandum uzavřené již v roce 2015 společně s krajem Vysočina, hlavním městem Prahou a Povodím Vltavy, k jehož hlavním cílům patří komplexní ochrana povodí vodárenské nádrže Želivka. „Zavázali jsme se spolupracovat a koordinovat činnosti, které budou směřovat ke zlepšení jakosti vody – a na snížení vnosu znečišťujících látek včetně kritických populantů, tedy především zbytků léků, pesticidů a odpadů z průmyslové výroby,” prohlásil Petera, k jehož kompetencím patří právě oblast životního prostředí a zemědělství. S tím, že smluvní strany se zároveň dohodly, že budou spolupracovat na koordinaci činností směřujících k zajištění kvantity vody ve vodárenské nádrži Švihov.