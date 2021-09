„Na vlastní odpovědnost jsem se rozhodl pokračovat v pondělí a ve čtvrtek v antigenním testování, abychom vždy co nejdříve zachytili náznak možného onemocnění a předali dítě rodičům,“ řekl Havelka s tím, že má testování opodstatnění jen v současné školní situaci a lze jej tedy odmítnout.

„Oproti podzimu a jaru je nyní v naší škole i při stále stejných opatřeních a plném provozu školy nepříznivá covidová situace. V tuto chvíli evidujeme přes 30 pozitivně testovaných žáků, z toho 24 ve 2.A a 2.B, které jsou na 14 dní v karanténě, nově do karantény a online výuky přechází i 9.A a 3.B,“ napsal v pátek ředitel školy Václav Havelka. V pondělí pak přehled aktualizoval. V karanténě je zatím sedm tříd: 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.B, 8.B, 9.A. To je čtvrtina všech tříd na škole.

Situace na Základní škole Chmelnice v Praze 3 se dramatizuje. Minulý pátek musely čtyři třídy do karantény kvůli nemoci covid-19. V pondělí se situace ještě zhoršila a v karanténě je aktuálně už sedm tříd.

