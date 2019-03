Hasiči, jak příslušníci profesionálních jednotek, tak dobrovolných sborů, se potýkali s následky vichru v maximálních možných počtech a s obrovským nasazením. Hlavně během noci na pondělí žádostí o jejich výjezd přibývalo až neskutečným tempem.

Oddechnout si, že se situace pomalu vrací do běžného režimu, si středočeští hasiči mohli kolem desáté dopolední. To měli v evidenci 470 událostí souvisejících se silným větrem – a dobrý pocit z toho, že od sedmé ranní, kdy toto číslo dosahovalo 441, jich za tři hodiny přibylo jen třicet. Proti noci neskutečný pokrok! Vždyť například od 23. hodiny do půlnoci přibývala oznámení průměrným tempem jedno hlášení za necelou minutu: během hodiny jich bylo 66. Mezi 22. a 23. hodinou byl nárůst dokonce 75 událostí. A ještě o hodinu dřív 79! Od půlnoci do jedné už tempo zvolnilo: 29. Nejvíce zasaženy řáděním živlů byly oblasti Benešovska, Mladoboleslavska a Příbramska.

Dvacetinásobek průměrného počtu událostí řešilo přes pět stovek jednotek se sedmi sty vozidly, konstatoval Jaroslav Gabriel z centrály středočeských hasičů. „Výraznou měrou se na odstraňování následků řádění vichřice Eberhard podílely dobrovolné jednotky. Takový objem záchranných prací by se bez nich zvládnout nedal,“ zdůraznil.

Nejběžnější práce? Jednoznačně řezání a tahání – při odstraňování spadlých větví i celých stromů. Nešlo přitom jen o odklízení kmenů nebezpečně nakloněných nebo přímo spadlých na silnice, chodníky či železniční tratě. Ušetřeny nezůstaly ani budovy. Hodně smolná byla trefa v obci Březová-Oleško na Praze-západ, kde spadlý strom zasáhl přístřešek, jehož trosky poničily osobní auto, které pod ním parkovalo.

Aut „k úrazu“ ale v souvislosti s vichrem přišlo více – až už šlo o vozidla, která přímo zasáhly větve, nebo jejich řidiči před spadlými stromy nedobrzdili. Podobné nehodě se nevyhnul ani vlak u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Nikomu se nic nestalo, ale evakuační autobus hasičů musel převézt 22 lidí z místa nehody na nádraží. Silný vítr ale také ničil střechy. Například v Dobříši plošně sroloval plech na budově základní školy.

Stromy škodily všemožně

Pády stromů narušily provoz hned na několika železničních tratích ve středních Čechách – většinu problémů se ale podařilo vyřešit během noci a rána. Komplikace během pondělka přetrvaly na spojení Benešova s jihem Čech: dálkové vlaky nahrazují autobusy v úseku Olbramovice – Chotoviny, místo osobních vlaků jezdí autobusy až do Tábora. Ze silnic počasí asi nejvíc ublížilo komunikaci poblíž Mšena na Mělnicku, kde se u rybníka Stříbrník propadla vozovka v úseku dlouhém bezmála čtyři metry a širokém 70 cm.

Energetici, jimž stromy poničily vedení vysokého i nízkého napětí, se shodli s hasiči, že nejvíce zasaženy byly oblasti Benešovska, Mladoboleslavska a Příbramska. Společnost ČEZ však postupně vyhlásila kalamitní stav na celém zásobovacím území, informovala mluvčí firmy Soňa Holingerová.

Zásahy středočeských hasičů na přelomu týdne

Region Počet událostí Benešovsko 86 Mladoboleslavsko 69 Příbramsko 67 Praha-východ 42 Nymbursko 40 Mělnicko 35 Praha-západ 32 Kolínsko 31 Kutnohorsko 31 Kladensko 25 Berounsko 20 Rakovnicko 16





Události hlášené středočeským hasičům (po hodinách):

* Neděle 10. března: - 12 1 - 13 7 - 14 4 - 15 5 - 16 7 - 17 11 - 18 8 - 19 23 - 20 38 - 21 79 - 22 75 - 23 60 * Pondělí 11. března: - 00 29 - 01 12 - 02 5 - 03 11 - 04 19 - 05 27 - 06 27 - 07 16



Zdroj: HZS Středočeského kraje

Benešov:

Beroun:

Boleslav:

Kladno:

Kolín:

Kutná Hora:

Mělník:

Nymburk:

Příbram:

Rakovník: