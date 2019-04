Prostory zajistilo město ve spolupráci se Středočeským krajem a Oblastní nemocnicí Kladno. „Hala v areálu základní školy se uklízí. Město se zabývá i trestním oznámením na majitele ubytovny, musela být uzavřena především kvůli porušení požárních předpisů a konstrukčním nedostatkům. Existuje tak podezření na obecné ohrožení, stavba byla životu nebezpečná,“ řekl primátor Dan Jiránek s tím, že v nemovitosti stavební úřad spolu s hasiči a hygienou provede další kontrolní prohlídku. V budoucnu radnice chce zkontrolovat i ostatní ubytovny. V Kladně jich je v současné době na 40 (z toho 25, kam se vyplácejí sociální dávky) zcela plných ubytoven.

Lidé z ubytovny v Rozdělově nyní mohou na bývalém plicním oddělení využít čtyři místnosti včetně sociálního zařízení, a to do konce tohoto týdne. „Během té doby budeme nadále nápomocni při hledání dalšího ubytování,“ řekl náměstek primátora Tomáš Kutil a zdůraznil, že s lidmi město průběžně komunikuje a postupuje podle platné legislativy a v intencích krizového plánu. „Vše je třeba řešit rychle, nikomu nepřejeme, aby se dostal do podobné situace,“ dodal.

Ubytovnu v Rozdělově předminulou neděli poškodil požár a musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena. Stalo se tak ve čtvrtek před Velikonocemi. Řešení bylo i kvůli svátkům složitější, nicméně se ho podařilo pro tuto chvíli najít. A to díky nasazení celé řady lidí z magistrátu i spolupráci nejen se Středočeským krajem. Vedení města za to moc děkuje.