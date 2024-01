Pedagoga vyhodili, věc šetří policie Po vydání článku v neděli odpoledne se Deníku ozvala ředitelka školy Helena Všetečková s žádostí o stažení textu. Deník ředitelce nevyhověl s ohledem na množství zdrojů, které s informací přišly. A nabídl jí možnost vyjádřit se k informacím uvedeným v článku. To v tuto chvíli odmítla. „Případ je vyšetřován policií, ve vztahu k trestnímu řízení však nemůžeme sdělovat bližší informace, aby nedošlo ke zmaření vyšetřování,“ uvedla ředitelka. Čtenáři Deníku po uvedení článku na diskuzi na Facebooku přišli s vyjádřením ředitelky, které k věci rozesílala rodičům. Mělo jim přijít v interním systému Bakaláři v sobotu odpoledne. Ve vyjádření mimo jiné stojí, že okamžitě po odhalení závažnosti situace bylo přikročeno k vykázání pedagoga z areálu školy, byl s ním ukončen pracovní poměr a do školy již nenastoupí. A že vedení školy spolupracuje s policií, která již věc vyšetřuje, a ve škole se zavádí nová bezpečnostní opatření.

Potom, co žáci věc ohlásili, učitel dál asi jednu nebo dvě hodiny učil. Až pak ho mělo vedení poslat domů. Jestli ve škole zůstal, nebo ho vyhodili, zatím není zřejmé. (reakci ředitelky školy najdete v infoboxu níže)

Několik osob spojených se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Roudnici nad Labem informovalo Deník o tom, že tam ve středu učitel ohrožoval žáky pistolí. „Postavil si je do řady, mířil na ně zbraní, dokonce se pokusil vystřelit do vzduchu,“ popsal jeden ze zaměstnanců školy, který chtěl zůstat v anonymitě, ale redakce jeho totožnost zná.

V tělocvičně mělo být 10-20 dívek i chlapců. Informace o tom, jak přesně k ohrožování zbraní došlo, se rozcházejí. Podle přímé svědkyně incidentu učitel jednomu žákovi vulgárně nadával. „Převlékali jsme se v šatně, když jsme vyšli na chodbu, učitel tam stál a vytáhl z kapsy pistoli. Namířil na všechny a potom na strop. Šlo slyšet, jak to stiskl. Pak nám řekl, že kdyby měl patrony, tak nás postřílí. Pistole byla černá, šlo vidět komorky, byla to bubnovka,“ popsala svědkyně.

Podle dalších informací Deníku šlo pravděpodobně o poplašnou pistoli, kterou se například startují závody. Podle další žačky, která o věci slyšela od někoho jiného, jeden žák neměl úbor, a učitel mu vyhrožoval, že ho zabije. Pak měl vytáhnout pistoli a vystřelit ve směru po dvou dívkách a pak do stropu.

„Prý byl nepříjemný už od rána a byl z něj byl cítit alkohol,“ uvedla žačka s tím, že už v dnech předtím prý chodil učitel na hodiny a vyhrožoval, že postřílí děti, když ho budou štvát. „Sahal si do kapsy, dělal si z toho srandu,“ popsala žačka.

Vedení to tutlá, myslí si žáci a rodiče

Ze strany vedení školy podle informací redakce zprvu proběhlo interní vyšetřování učitele a žáků, přítomných incidentu. Potom pravděpodobně některý učitel nebo žák zavolal policii. Už v pátek prý do školy přišlo relativně málo dětí a vedení školy o interním vyšetřování informovalo učitele. Informaci se redakci nepodařilo v pátek odpoledne ověřit u policie. „Dosah slouží k mimořádným aktuálním událostem,“ vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

V pondělí následně mluvčí krajské policie Pavla Kofrová uvedla, že v současných chvílích policie ve věci incidentu v Roudnici nad Labem provádí úkony trestního řízení. „Po zajištění všech důkazů rozhodneme o dalším postupu dle trestního řádu,“ dodala s tím, že zatím nemůže sdělit žádné bližší informace.

Podobně se už Deníku nepodařilo v pátek ve škole zastihnout ředitelku, která by věc okomentovala. Reakce ředitelky přišla po vydání článku v neděli odpoledne. „Případ je vyšetřován policií, ve vztahu k trestnímu řízení však nemůžeme sdělovat bližší informace, aby nedošlo ke zmaření vyšetřování,“ uvedla ředitelka školy Helena Všetečková.

Podle dalších dvou žaček, s nimiž mluvila redakce, ředitelka věc nechce rozmazávat. „Snaží se to ututlat, chrání pověst školy,“ líčí jedna ze žaček.

Celá věc znepokojuje rodiče. „Nechci to nechat jen tak plynout, stát se může cokoli. To čekají na to, až vystřílí celou třídu?“ ptala se jedna z maminek, s níž Deník hovořil. „V týdnu plánujeme stávku,“ popsala jedna z žaček s tím, že stávka má být za bezpečné prostředí školy a aby se takové věci netutlaly.

