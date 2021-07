Konkrétně upozorňuje na budovy a plochy, jejichž proměnám se věnuje parta nadšenců v projektu Město=Galerie. Ten není novinkou; v Kutné Hoře dýchající historií se zrodil už v roce 2017, kdy se objevila myšlenka nezůstat jen u sprejerské výzdoby podchodu u nádraží. Ta se v podání nynějšího kurátora a ředitele festivalu Lukáše Kladívka a Jakuba Štarka líbila tak, že podle dohody s představiteli města došlo na oživování dalších zanedbaných stěn zajímavými malbami.

Zmiňovaná „dohoda“ patří ke klíčovým součástem záměru: vše je legální; připravené ve spolupráci s místní samosprávou nebo s majiteli budov. A umělci své záměry chystají dopředu, přičemž je konzultují s pracovníky kulturních odborů jednotlivých měst i architekty. Tehdejší starosta Martin Starý (Kutnohorská změna) měl jasno: vkusně a vtipně provedené muraly, které ozdobí šedivé stěny, umějí lokalitu přímo rozzářit. „Tím, že se do akce zapojili i uznávaní umělci v tomto oboru, získala Kutná Hora krásnou galerii v plenéru, která barvami ozvláštnila různá zákoutí; zejména sídlišť,“ připomněl. S tím, že malby nejen umějí potěšit místní, ale také přitahují turisty z řad příznivců moderního umění.

Zdá se to být i nakažlivé: letos se do už pátého ročníku festivalu Město=Galerie zapojují vedle Kutné Hory a nedaleké Čáslavi také Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady (právě v tomto lázeňském městě běží aktuální festivalový program spojený i s projekcí, graffiti exhibicí či hudebním programem i nějakým tím pochutnáním, a to do konce víkendu; vedle tvůrců z České republiky se zapojují také umělci z Německa, Rakouska, Francie, Kanady či Mexika). Hejtmanka Pecková po návštěvě Poděbrad poznamenala: „Ráda jsem projektu dala záštitu – a jako kraj jsme jej spolu s městy podpořili.“

Festival Město=Galerie v Nymburce:

Oceňuje, že ředitel festivalu Lukáš Kladívko s Jakubem Jandorou, který se stará o produkci, dokážou do středních Čech přilákat nejen nejlepší české streetartové umělce, ale i přední evropské. I to je zárukou, že proměna veřejného prostoru připravená ve spolupráci s městy přinese kvalitní výsledek. V minulosti svými díly, jež se stala novou součástí především okrajových částí měst (takže nezasahují do atmosféry historických center), přispěli například Kurt Gebauer, Jan Kaláb, Michal Škapa či Andrej Németh Endre.

„Je to jedinečná možnost, jak lidem na prázdných, mnohdy zanedbaných plochách přiblížit tento druh umění – a zároveň jim ukázat, jak malby vznikají,“ připomněl za organizační tým produkční Jandora. „Na tradičních graffiti jamech, kde děláme workshopy pro veřejnost, je pak vidět, jak tento fenomén lidi zajímá: práci nejen se sprejem si zkoušejí nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče,“ poznamenal.