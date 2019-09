Stala se vítězkou jubilejního desátého ročníku, když v hlasování veřejnosti získala mezi desítkou krajských finalistek největší podporu. Současně postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, jehož výsledky budou vyhlášeny 30. října v Senátu Parlamentu ČR.

Ačkoli je letošní regionální vítězka vytížená prací zdravotní sestry v příbramské nemocnici, angažuje se také v rámci Radosti Příbramáčkům. Tento spolek má už přes dva tisíce členů! Organizuje pomoc zvláště pro děti ze sociálně slabých rodin, dětských domovů i azylových domů – a také se věnuje rodinám v tísni: ať už je postihla vážná životní situace, anebo nemoc dítěte. Mimo to se Jana Puklová Havelková věnuje lidem v pečovatelských domech nebo klientům farní charity a pořádá charitativní sbírky. Má dvě děti – a kromě toho všeho stíhá ještě péči o čtyři psy.

Slavnost spojenou s vyhlášením regionálních výsledků a předáním ocenění hostilo v úterý 17. září informační centrum Středočeské centrály cestovního uchu v Husově ulici v centru Prahy. Za přítomnosti finalistek regionálního kola předaly Janě Puklové Havelkové ocenění hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jedna z patronek projektu Žena regionu Hana Potměšilová a jeho výkonná ředitelka Marie Heřmánková. „Je mi ctí setkat se se ženami, které kromě své každodenní profese pomáhají handicapovaným, dětem nebo seniorům, nezištně se podílejí na různých aktivitách – a k tomu stíhají péči o rodinu,“ zdůraznila hejtmanka. „Tyto ženy mají můj obdiv – a takovým symbolickým poděkováním je pro ně i udílení cen Žena regionu,“ poznamenala.

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem ostatní nejen obohacují, ale také jsou pro své okolí inspirací. Ocenění se může týkat jejich podílu na veřejném životě, pomoci nemocným, dětem či zvířatům – ale také práce pro rozvoj regionu. Cílem je především upozorňovat na neobyčejné aktivity „obyčejných“ žen; takových, které nejsou příliš veřejně známé a o jejichž záslužných aktivitách toho veřejnost často příliš neví.

Lidé, ženy i muži, mohou posílat nominace ve čtyřech základních oblastech:

- podnikání, politika a veřejná správa;

- vzdělávání, věda a výzkum;

- zdravotnictví a charitativní činnost;

- umění, kultura a sport.

Středočeské finalistky 10. ročníku soutěže Žena roku:



* Stanislava Bašatová

- Již 10 let vede spolek Achilleus působící v Libušíně a Řevničově, který jako jediný v České republice sdružuje lidi s vrozenou vadou zvanou koňská či golfová noha.

- Vede také poradenství a informuje o úspěšnosti léčby této vady, s níž se rodí přibližně 200 dětí ročně.



* Vladimíra Drdová

- Koordinátorka kulturních a sociálních projektů, předsedkyně ZO Svazu postižených civilizačními chorobami, vedoucí dětského pěveckého sboru.

- Působí také jako radní pro sociální věci a školství v Roztokách. Její práce v sociální oblasti se odráží v péči o seniory a osamělé občany.



* Jana Flechtnerová

- Pečuje o dlouhodobě nezaměstnané, vede motivační kurzy a je koučkou projektu „Šance na restart“.

- Ten se věnuje podpoře nezaměstnaných osob se zdravotním postižením ve věku nad 50 let, které provází na cestě při návratu na trh práce.



* Dana Havlíková

- Čtrnáct let je náčelnicí oddílu všestrannosti při Tělocvičné jednotě Sokol Mníšek pod Brdy.

- Organizuje společné akce pro děti a jejich rodiče a velký kus života pomáhala jako asistentka pedagoga s učením a sociálními dovednostmi dětí.



* Anežka Jedličková

- Společně s kamarádkou vedou miniazyl, ve kterém se starají o veškeré psy, kteří potřebují pomoc. Zároveň je útulek ekologický a velice šetrný pro přírodu.

- Kromě psů se stará i o koně, kočky, vykoupené slepice, králíky a další malé hlodavce.



* Eva Klípová

- Vede komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic poskytující sociální služby, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociálně terapeutickou dílnu.

- Komunitní dům umožňuje lidem s postižením žít plnohodnotný život v přirozených podmínkách a podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí.



* Jana Puklová Havelková

- Je zakladatelkou spolku Radost Příbramáčkům, který pomáhá všem potřebným.

- Zaměřuje se zejména na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, dětských domovů – a také rodinám, které postihla těžká životní situace nebo vážná nemoc dítěte.



* Zdena Radošová

- Pomáhá starým, nemocným, handicapovaným kočkám, které se z mazlíčků staly přítěží: pro jejich stav je majitelé opustili nebo zůstaly u veterináře, když je vlastníci chtěli nechat uspat.

- Zasazuje se také o preventivní kastraci, krmení a veterinární péči koček žijících divoce.



* Ludmila Šimková

- Založila spolek Maminky dětem, který v Milovicích podporuje rozvoj aktivního komunitního života.

- Spolek zajišťuje zázemí pro rodiče s malými dětmi, lesní školku, činnost nízkoprahových klubů pro děti a mládež a také služby poradenského střediska Point.



* Zuzana Vosátková

- Je učitelkou a vedoucí charitativního projektu Aktivní Kladno, jehož cílem je podpořit myšlenku aktivního občanství nejen ve škole, ale i ve městě.

- V rámci projektu navazuje spolupráci s domovy pro seniory, střediskem komplexní péče i dětským domovem.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje