Nicméně nedávná analýza se zaměřením na míru sebevražednosti v počáteční fázi pandemie covid-19 ve 21 zemích publikovaná v časopisu Lancet Psychiatry2 neukázala, že by v porovnání s dlouhodobým průměrem míra sebevražednosti vrostla; spíš se rýsuje její pokles.

Vliv koronavirové situace na sebevražednost není takový, jaký by asi většina lidí předpokládala. Ano, loni se lidé museli ve větší míře potýkat se sociální izolací, finančním stresem, možná i ztrátou zaměstnání či nárůstem duševních onemocnění, připouští výzkumný pracovník NUDZ Alexandr Kasal.

Souběžným projektem je Supreme-mh, který se zabývá monitoringem a posilováním duševního zdraví dětí a adolescentů, připomněla členka implementačního týmu Laura Bechyňová. „V jeho rámci se bude pilotovat vzdělávací program Všech pět pohromadě, který si klade za cíl zvýšit duševní gramotnost u dětí ve věku 11–13 let, což považujeme za důležité i ve vztahu k prevenci sebevražd,“ konstatovala.

Odborníci z NUDZ se zapojují do nového evropského projektu ImpleMENTAL, který pracuje právě s rakouskou zkušeností prevence sebevražd. Jednou z aktivit je kurz pro učitele o sebepoškozování a sebevražedném chování u dospívajících, připravovaný s Národním pedagogickým institutem.

V průměru tři lidé denně umírají u nás vlastní rukou - jako sebevrazi. Český statistický úřad uvádí, že loni u nás v důsledku sebevraždy zemřelo 1224 osob. Odpovídá to odhadům Světové zdravotnické organizace, podle nichž je sebevražda globálně příčinou jednoho ze sta úmrtí. Přispět ke změně se snaží Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech: chystá kampaň pro mládež podle rakouského vzoru.

