Autorita uniforem, které cizinci znají z domova, je nesporná – byť cizí policisté v českém vnitrozemí nemají pravomoci; naše hlídky mohou pouze doprovázet. Působí jako podpora a pomáhají s komunikací, případně se na ně krajané mohou obrátit s žádostí o pomoc při řešení svých problémů.

Ukázalo se, že to účinkuje. Loni na podzim policie vyzkoušela v Mladé Boleslavi společné hlídky s kolegy z Polska a ze Slovenska – a nemůže si je vynachválit. Na cizince bez rodin, kteří u nás pracují jako dělníci a ve volném čase leckteří z nich vyhledávají alkohol, návštěvy heren a podobné kratochvíle, jež často vedou ke kraválu a rvačkám, to platí. „Reakce jsou velmi poštovní,“ uvedl Hamáček.

Společné hlídky by se tudíž měly obnovit. Tentokrát již ne zkušebně na měsíc, ale dlouhodobě. A středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) radí, že časem by se mohly rozšířit i do Kolína.

Jak Hamáček připomněl coby ministr, situace v Mladé Boleslavi skutečně vyžaduje řešení: podle statistik loni došlo k nárůstu podílu cizinců na trestných činech a přestupcích z 16 procent na 26. Jako jeden z obyvatel města pak přidal i svoji osobní a rodičovskou zkušenost.

„Zná to u nás každý; stačí projít centrem. Třeba v parku na Výstavišti byla loni řada problémů spojených s konzumací alkoholu – a mám informace i o drogách,“ řekl Deníku. „Přitom tudy chodí děti do školy; včetně mého syna,“ poznamenal.

Sousedé v uniformě

To, že by se společné hlídky měly obnovit, plyne z textu memoranda o spolupráci při řešení problémů souvisejících se zaměstnáváním cizinců, jež Hamáček ve středu podepsal s hejtmankou Jermanovou. Ta při té příležitosti upozornila, že na země, jejichž policisté už s dohledem na dění v Mladé Boleslavi pomáhali a mají přijet zas, nelze ukazovat prstem jako na ty, které jsou největšími zdroji potížistů.

„Jsou to ty, které se k problému postavily zodpovědně,“ zdůraznila. Na to přikyvuje i ministr. S tím, že jeho úřad jedná o možnosti společných hlídek i s partnery v Rumunsku a Bulharsku; mimo Evropskou unii pak také na Ukrajině.

Tyto kontakty však jsou podle jeho slov „v začátcích“; k výsledkům tedy nepovedou hned. Větší naděje slibuje pokračování spolupráce s Poláky a Slováky, i když i s nimi se ještě bude jednat o podrobnostech. Hamáček očekává, že polské a slovenské policejní uniformy by se u nás mohly znovu objevit ještě v prvním pololetí. Jinými slovy: do června. A to nejen v Mladé Boleslavi, ale také ve Kvasinách a v Plzni.

Z Polska i Slovenska by mělo přijít po dvou desítkách policistů, kteří by v těchto městech pomáhali naší cizinecké policii (a to jak během hlídkové činnosti, tak třeba při kontrolách osazenstva ubytoven). Kontingenty by se mohly měnit v půlročních turnusech, protože se počítá s dlouhodobou spoluprací. Tohle nicméně ještě není definitivní; další jednání mohou přinést změny.

Iniciativu kraje a ministerstva směřující k obnovení společných policejních hlídek město vítá, řekla ve středu Deníku Šárka Charousková z magistrátu. „Už se na ně těšíme. Hlídky, které tu fungovaly měsíc před volbami, byly podle městské policie přínosem, i když nemají pravomoc zasahovat,“ připomněla, že „ke svým“ si toho zahraniční dělníci rozhodně nedovolují tolik, jako vůči našim uniformovaným složkám.

Co řeší nové memorandum

Memorandum o spolupráci Středočeského hraje a Ministerstva vnitra ČR při řešení problémů souvisejících se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách, které ve středu podepsali hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a ministr Jan Hamáček (ČSSD), řeší mimo jiné:

- obnovení společných kontrol české policie s příslušníky policejních složek z dalších zemí v Mladé Boleslavi; nevylučuje ani jejich rozšíření do dalších středočeských lokalit

- potvrzení účasti zástupce kraje v expertní pracovní skupině ministerstva, která se zabývá řešením problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách

- spolupráci v oblasti výměny informací, sdílení zkušeností z jiných krajů, kde jsou cizinci ve větší míře zaměstnáváni

- konzultace o společném postupu při přípravě legislativních norem (včetně uplatnění připomínek a podnětů kraje) i nových preventivních programů

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje