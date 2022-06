Připomněla, že kolegové z odboru hygieny výživy se na kontrolu nabídky zaměřili již před začátkem letní sezony. Do konce května odebrali ve středních Čechách 108 vzorků zmrzlin – jak točených, tak kopečkových – a nechali je vyhodnotit laboratoří. Nevyhovujících bylo 60. Skoro 56 procent! „Obsahovaly enterobakterie, které mohou citlivým jedincům způsobit závažné zažívací obtíže,“ upřesnila Šalamunová. Na nevyhovující výsledky hygienici reagovali nařízením sanitace strojů pro výrobu točené zmrzliny, případně pozastavili výrobu do předložení vyhovujícího laboratorního výsledku.

Vina bývá zpravidla na straně obsluhy, která se dostatečně nestará o mytí používaného vybavení. „Nejčastější příčinou nevyhovující kvality bývá špatná nebo nepravidelně prováděná sanitace zmrzlinového přístroje nebo, v případě zmrzliny kopečkové, nedostatečná čistota kleští používaných k nabírání zmrzliny; ty by se po každém nabrání měly opláchnout v čisté vodě a otřít,“ uvedla Šalamunová.

Zatímco zacházení s kleštěmi má zákazník na očích, pečlivost péče o stroj běžný spotřebitel posoudí jen stěží. Leccos ale může napovědět celkový pohled na prodejní místo i vizáž personálu. Před víkendem, který prý má přinést letní počasí, Šalamunová připomíná i pravidla, jejichž respektování (či nerespektování) také hodně prozradí: „Je důležité, aby obsluha ideálně nosila jednorázovou rukavici a brala jedlý kornoutek při vydávání porce ne do rukou, ale do ubrousku – a peníze přijímala jinou rukou, než vydává zmrzlinu.“ Že nakupujícím opravdu podobné souvislosti neuniknou, potvrzuje případ, který Deník zaznamenal v minulosti: zákazník odmítl zaplatit a odnést si natočený kornout, který obsluhující slečna vzala do ruky. Do holé ruky – a stejné ruky, jíž těsně předtím manipulovala s košem na odpadky.