„V současné chvíli otevřeme jednu část zoo, kde máme velbloudy, dětské hřiště a občerstvení. Druhá část, která je v rekonstrukci, bude dokončena o víkendu. Bylo zapotřebí opravit voliéry, kde budujeme latinskoamerikou expozici pro ptáky, středoamerické leguány a drápkaté opičky,“ sdělil Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a výzkumu Zooparku Zájezd. Nová latinskoamerická expozice, bude podle Kolešky v rámci republiky unikátní. Chtějí zde chovat druhy, které jinde v Česku nemají.

Vzhledem k tomu, že od pondělí je povolený vstup pro dvacet procent kapacity návštěvníků, předpokládají, že v jedinou chvíli umožní vstup do areálu až 250 příchozím. Se zajištěním dezinfekce, dodržováním rozestupů a dalších náležitostí už má personál zoo zkušenosti z minula.

Přestože jsou expozice nyní omezené, můžete v zooparku strávit příjemnou hodinu, ale třeba i celý den. „Návštěvníci se mohou zdržovat u zvířat, ale i na hřišti a využít možnost občerstvení z podávacího okénka. Vzhledem k tomu, že zpočátku týdne nemá být příznivé počasí, neočekáváme, že dorazí davy. Upřímně jsme ani nepočítali s tím, že nám povolí otevřít dříve než v květnu, proto jsme se pustili do rekonstrukce. Protože je expozice omezená, až do víkendu 17. dubna, bude vstupné dobrovolné. Návštěvníkům chceme tento bonus věnovat i jako poděkování za to, že nás celou dobu veřejnost finančně podporuje,“ dodal Koleška.

Jak potvrdil, veřejnost na zoopark pamatuje i nadále formou aukcí a dobrovolných příspěvků zasílaných na transparentní účet. „Každý den se u nás navíc objeví někdo, kdo přiveze zvířatům dary. V pátek dorazil pán, který nám věnoval šest balíků sena. Solidarita je úžasná. Za materiální podporu jsme všem moc vděční,“ zdůraznil Koleška.

Co se týká finanční podpory od státu, ta je pouze minimální, jelikož není možné například čerpat v plné výši příspěvky na zaměstnance, kteří do práce chodit musí a postarat se denně o zvířata, i v době, kdy zoo nevydělává. To ovšem národní covid program nezohledňuje.

Museli prodat pár karakalů

Přestože se v Zájezdu za dobu covid omezení již potáceli nad existenční propastí a dokonce museli prodat starší chovný pár karakalů, což je kočkovitá šelma, rušení zoo v žádném případě nezamýšlejí.

„Jeden starší pár karakalů jsme prodali do Polska a ponechali si jen mladší předloňské samce, k nim chceme výhledově pořídit samice, aby mohli mít také mladé. Zatím ale nemůžeme nic slibovat. Finanční situace je taková, jaké je. Kočkovité šelmy budeme určitě chovat dál. Jednak je mají lidé rádi a chovatelsky jsou atraktivní,“ upřesnil Koleška.

Chovatelské úspěchy mají v Zájezdu dlouhodobě výrazné. V únoru se zooparku podařil například odchov vzácných chameleonů kobercových, kteří se vyskytují na Madagaskaru. Loni zde odchovali kriticky ohrožené leguány jedlé, jako první v České republice a čtvrtí na světě. „Aktuálně se můžeme pochlubit i čerstvě narozenými mláďaty u korsaků. Prohlédnout si je můžete i na videu,“ uzavřel Koleška.

Zoopark Zájezd chová na 100 druhů exotických a domácích zvířat, například lemury, surikaty, velbloudy a další, je zde také největší veřejně přístupná kolekce chameleonů na světě.