Běh se prolíná generacemi. Jako se dřív vyráželo na rodinné výlety na kole, teď si jde rodič s potomkem zaběhat. Pospolu je potkáte i na závodech. A někdy s sebou vezmou i babičku. Že běh zdaleka není jen záležitostí dvacátníků a třicátníků ostatně potvrzuje i statistika běžecké ligy RunCzech, kdy ve věkové skupině 18 až 34 let bylo takřka stejně účastníků jako mezi pětatřiceti a čtyřiačtyřiceti lety (38 a 35 procent). Zanedbatelná ovšem není ani docházka pětačtyřicátníků a výše – 26 procent. Jednomu procentu závodníků pak bylo více než 65 let. Ještě váháte, zda je běhání také pro vás?

Začínejte opatrně

„Věk není tím, co by mohlo člověku bránit začít běhat,“ potvrzuje trenér a propagátor běhu Miloš Škorpil. Výzkumy prokázaly, že pro běh velmi důležitou funkčnost srdečně cévního systému lze poměrně úspěšně trénovat až do vyššího věku.

Tělovýchovná lékařka Zuzana Mottlová z libereckého Centra sportovní medicíny dodává, že daleko důležitější je posoudit svůj zdravotní stav, pohybové schopnosti a sportovní historii. Ta určuje, s jakou vervou se do nového začátku můžete pustit – s jakou intenzitou, kilometráží či časovou dotací. „Když člověk začíná, měl by být spíš na zemi, nemít velké sebevědomí. Běhat pomalu a se vzdálenostmi to nepřehánět,“ připomíná Škorpil.

Běhat se dá v každém věku

V různých fázích života se zpravidla liší motivace k běhání, především se ale s věkem mění svalová výbava, celková kondice a schopnost regenerace. Stručně řečeno, v mládí vsaďte na rychlost, s přibývajícími roky se spíš přiklánějte k vytrvalosti. Převedeno na závody, do pětatřiceti let zkuste cílit na pětku a desítku, půlmaratony si schovejte na později. Ne nadarmo se doporučuje s maratonem nikam nespěchat.

Australští výzkumníci porovnávali, jak se mění výsledky na maratonech s ohledem na věk. Zatímco u elitních běžců a běžkyň začínají časy po pětatřicítce zpomalovat, u rekreačních běžců se nic takového nekoná – dokonce se mohou zlepšovat i padesátníci. To je dobrá zpráva pro všechny nadšence! Vysvětlení je prosté: hobby běžci často zůstávají hluboko za svými možnostmi.

Více o tom, jak to zařídit, aby vám to běhalo bez ohledu na běh, se dočtete v květnovém čísle magazínu Kondice, který je nyní v prodeji. Kromě toho v něm najdete i týdenní plán, díky kterému se zbavíte stresu a vyladíte svoje emoce, a spoustu dalších tipů na to, jak vyjít z koronakrize lepší a silnější.

EVA PODROUŽEK FRYŠAROVÁ