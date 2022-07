Bára před nemocí

Mladá dívka, která po osamostatnění žila a pracovala v Praze, byla nedávno jako každá jiná dospívající slečna. Její pronikavé oči a krásné dlouhé zrzavé vlasy uchvátily každého, kdo se byť na vteřinu zastavil na jejím profilu. Byla nadšenou sportovkyní, ráda se toulala přírodou a podnikala dlouhé procházky. Když měla čas, ráda pekla, čemuž se doteď věnuje i po svém návratu zpět domů, kam se uchýlila ihned po propuknutí nemoci. Láska k přírodě ji však táhne ven nadále a ráda se fotografuje s různými květinami. Sama říká: „Kdo nemá rád květiny, nemůže mít rád ani lidi."

Jaké má vyhlídky?

Momentálně je Bára bez léčby. Probíhající chemoterapie totiž musela být přerušena z důvodu vysokých jaterních hodnot. V létě ji však čeká kontrolní magnetická rezonance a pak se rozhodne, co bude dál. „Držte Báře palce, aby to v létě dobře dopadlo. Chystá se na magnetickou rezonanci a my se hlavně modlíme, aby se nádor už nezvětšoval. Pokud to ale nedopadne dobře, není jistá další léčba," vysvětluje v rámci živého vysílání na Instagramu Vanda Pálková, která pořádá cukrářské kurzy a přijela za Bárou, aby ji podpořila.

Po nemoci jí zůstala díra v hlavě. Teď ví, že rakovinu nemají jen staří

Bára se pak pokusila sledujícím také něco vzkázat, ovšem kvůli ztížené možnosti komunikace jí Vanda následně pomohla. „Jste úžasní, fakt. Ta síla a energie od vás je neskutečná,“ s úsměvem říká pozitivně naladěná Bára. Podle Vandy Báře všechny komentáře od sledujících hrozně moc dávají a pomáhají jí.

Jak svou nemoc vnímá?

Bára ale rozhodně nic nevzdává a věří, že zlou nemoc pomocí vnitřní síly a pozitivního myšlení porazí. „Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy," vzkazuje svým sledujícím na instagramovém profilu barbora.matovcikova.

Dívka věří v sílu pozitivního myšlení, bylinky, jógu a medituje. Ve svém životě se řídí citátem: „Přesvědč sám sebe, že je něco možné a možným se to stane. A cokoliv je možné, je i dosažitelné." Také ráda v rámci možností cvičí, chodí na krátké procházky, schází se s přáteli, peče a dělá, co je zrovna potřeba. Rovněž však odepisuje na desítky zpráv od svých sledujících na sociálních sítích, s čímž jí někdy pomáhá její maminka.

Adriana Krnáčová si přeprogramovala mozek, aby úspěšně vyhnala rakovinu

Bára dříve přemýšlela i nad tím, že začne podnikat, ale nikdy neměla dostatečnou odvahu se rozhoupat a skočit do toho po hlavě. Dnes už vše vidí jinak. Má sen, že až se uzdraví, stane se cukrářkou a otevře si vlastní cukrárnu. V jejích snech jí podporují i známé osobnosti, jako například Josef Maršálek a Přemek Forejt.

Obrovská podpora od sledujících

Bářin profil sleduje 86,7 tisíc lidí, kteří nešetří pozitivními komentáři i motivačními citáty. Například sledující dasha_22 jí napsala: „Baruško, máte můj obrovský obdiv! Měli by vás povinně dávat příkladem ve škole i v médiích, abychom si všichni uvědomili, jak je život křehký, že ze všeho nejvíc je zdraví a jak silný člověk dokáže být. Přeju Vám zdraví a sílu! Věřím, že tu mrchu porazíte a bude zase fajn."

I podle své maminky je Bára neskutečně statečná. „Někdy mám pocit, že to Barunka snáší lépe než my. Leckdy je oporou spíš ona nám. Nevím, kde se v ní bere tak neskutečná síla a chuť bojovat," říká.

Přispět můžete i vy

Podle Bářina profilu můžete rychle poznat, jak je Bára úžasný člověk a kolik milujících lidí ve svém okolí má. S těžkou situací se jí snaží pomoci nejedna kamarádka: „Barunka je moje dlouholetá skvělá kamarádka a troufnu si říct v mnohém skoro dvojče. Barča je (a vždy byla) neskutečná bojovnice a krásná, hodná a inspirativní žena, empatická kamarádka, sportovec a nadaná cukrářka. Teď ale prosím všechny o chvíli času a jakoukoliv podporu pro ní, ať už vlídné slovo, nebo finanční dar. Za peníze si zdraví nekoupíte, ale můžete splnit spoustu snů a výrazně přispět k léčbě. Baru, bojuj," vzkázala dlouholetá kamarádka.

Pokud chcete Báře s její nemocí pomoci, můžete jí poslat jakoukoliv částku na transparentní účet, na který se můžete podívat zde.



Majitel účtu: Maťovčíková, Barbora

Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2602058102/2010

IBAN: CZ79 2010 0000 0026 0205 8102

BIC: FIOBCZPPXXX