„Pokud skutečně propukne epidemie koronaviru, měl by to stát udělat. Nemělo by se ale jednat o zákaz celoplošný, nýbrž cílený na konkrétní léčivé přípravky,“ řekl šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Antivirotika pod drobnohledem

Podobně se vyjádřil i šéf České lékárnické komory Aleš Krebs. „Je to na místě a stát k tomu samozřejmě nástroje má,“ sdělil Deníku. On sám by prý zakázal vývoz takových přípravků, jejichž nedostatek by mohl ohrozit holé životy pacientů. „Takových je na trhu poměrně velké množství a situace se může rychle měnit,“ uvedl Krebs.

Vedení resortu zdravotnictví ale prozatím nic podobného nechystá. Podle Davida Šímy z tiskového odboru ministerstva nechal úřad jen více hlídat medikamenty, které se používají na některé virové choroby. Jde například o přípravky Tamiflu na chřipku nebo Kaletra a Norvir pro pacienty s HIV.

„Tyto léčivé přípravky jsme s ohledem na mezinárodní poznatky, že by mohly taoreticky pomoci při léčbě onemocnění COVID-19, zařadili na seznam medikamentů, jejichž vývoz se musí hlásit lékovému ústavu,“ napsal Deníku David Šíma. Pokud by ústav shledal, že by mohly tyto léky chybět pacientům v Česku, vývoz by podle něj ministerstvo okamžitě zakázalo.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch současně pozdě odpoledne oznámil, že už domlouvá mimořádný dovoz respirátorů, které chybí v řadě zdravotnických zařízení. „Obchodujeme asi s deseti společnostmi. Zítra by mělo jít do oběhu šedesát tisíc respirátorů a příští týden dalších 290 tisíc,“ řekl.

V následujících dnech podle něj přibude ještě dalších sedmdesát tisíc respirátorů. Česko je prý kvůli tomu v kontaktu s výrobci z celého světa.