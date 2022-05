Jelikož se jí znaménko nelíbilo, koncem léta zavítala na plastickou chirurgii, kde jí ho odstranili. „Histologie ukázala, že to je melanom, který mi už prorostl šest milimetrů do kůže,“ zavzpomínala mladá žena. Věděla, že je to malér. Navíc byla těhotná. „Vyhledala jsem největší profíky v pražské nemocnici na Vinohradech, kteří mě přesvědčili, že je nutné těhotenství ukončit,“ uvedla.

Nerozhodovala se lehce, na doporučení odborníků ale dala. Jelikož si v podpaží nasahala bulku, zašla na vyšetření uzlin, kde lékaři našli metastázu. Nastoupila imunoterapii. „Není to chemoterapie. Nikdo na vás nepozná, že se léčíte. Jen ze začátku jsem byla trochu unavená, což odeznělo. Jednou týdně jsem si prostě na hodinku či dvě zajela do Prahy, což byl příjemný výlet,“ řekla. Dnes se cítí skvěle a věří, že do nemocnice už bude jezdit jen na kontroly.

Během třiceti let došlo k trojnásobnému nárůstu všech nádorových onemocnění kůže. Jak ale uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek, díky dobře fungujícímu programu prevence se je mnohdy daří zachytit včas. Ročně si diagnózu zhoubného nádoru kůže vyslechne kolem tři a půl tisíce lidí. Z toho jich kolem čtyř set do pěti let zemře.

Když člověk přijde k lékaři včas, má téměř stoprocentní jistotu přežití. S pozdějším příchodem však tato šance klesá ze sedmdesáti až na dvacet procent. Podle Duška dokáží preventivní prohlídky melanom nejen včas zachytit, ale také mu předejít. Za covidu na ně ale přišlo asi o pětinu méně lidí. Diagnostikováno v té době bylo asi o čtyři sta méně melanomů. „Může se to bohužel projevit v příštích letech,“ řekl Dušek při nedávném setkání s novináři.

Na sluníčko s krémem, do auta taky

Šéf zdravotní statistiky upozornil, že melanom, který je v Česku pátým nejčastějším nádorem, není jen nemoc starších lidí, byť u šedesátníků a sedmdesátníků se objevuje nejčastěji. Mezi zemřelými je ale i osmnáct procent lidí pod šedesát. Ženy nádor nejčastěji objeví na noze, muži na trupu. Podle Duška může v současnosti přibližně osm set lidí melanom na kůži mít, aniž o tom ví.

Na vině je především sluneční záření. Přednosta dermatovenerologické kliniky pražské vinohradské nemocnice a někdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger řekl, že kdykoli člověk sedí na slunci, měl by se namazat krémem s ochranným faktorem alespoň patnáct, u vody minimálně třicítkou. „Bez sluníčka nemůžeme ani nechceme být. Měli bychom ale vědět, že nemá jen příznivé dopady,“ řekl. Záhodno není podcenit nic. „U řidičů aut, kteří mají otevřené okénko a praží na ně, se nádor často objevuje na boltci levého ucha,“ řekl.

Dermatoložka a vědkyně Monika Arenbergerová dodala, že nejrizikovější jsou lidé se světlou pletí a hodně znaménky. Dále ti, co dlouho nebyli u kožaře či nemoc prodělal někdo z rodiny. Po covidové pauze se v Praze, Brně a Ostravě opět otevřou Stany proti melanomu, kde bude možné nechat se zdarma vyšetřit.

Stan proti melanomu



Pondělí a úterý 16. a 17. května: Praha, Václavské náměstí



Pondělí 23. května: Brno, náměstí Svobody



Úterý 24. května: Ostrava, Shopping Park Avion



Vždy od 10 do 18 hodin, vyšetření je bez objednání a zdarma.



Ve středu 25. května je Evropský den melanomu. Zájemci se mohou předem objednat u dermatologů, kteří je preventivně vyšetří ve svých ordinacích. Registrace probíhají přes web denmelanomu.cz.