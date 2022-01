Připomněl, že policisté dotyčnému znemožnili další jízdu dřív, než došlo k nějakému maléru. Na Nový rok ho před půlnocí kontrolovala mělnická hlídka, přičemž nadýchal tři promile. „Policisté řidiče zastavili v ulici Kokořínská a vyzvali ho k předložení dokladů od vozidla a podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu,“ přiblížil Truxa. S tím, že doklady muž neměl, ale proti dechové zkoušce se neohrazoval. A její opakování potvrdilo, že má opravdu hodně upito.

Jestliže se po odhalení z prvního dne roku zdánlivě nic nedělo, neznamená to, že by policisté konstatovali, že bylo přece po silvestru, a tak by tentokrát bylo nad prohřeškem možné mávnout rukou. S více než dvoutýdenním odstupem přišlo, co se dalo čekat: policisté muži sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. „S největší pravděpodobností přijde o řidičský průkaz, bude mu uložen peněžitý trest – a případně mu hrozí i trest odnětí svobody na jeden rok,“ připomněl Truxa. Trest vězení může soud stanovit jako podmíněný i nepodmíněný, rozpětí pro pokutu se pohybuje mezi 25 a 50 tisíci.