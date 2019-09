Kvůli výrokům na adresu protestujících zažalovala premiéra a šéfa ANO demonstrantka Jana Filipová. Argumentovala přitom tím, že když Babiš označil demonstranty za zaplacené, myslel tím i ji. Po Babišovi proto žádala za jeho slova omluvu.

"Myslím, že pan premiér nemůže z titulu své funkce vypouštět do veřejného prostoru informace typu 'jedna paní povídala'," uvedla u soudu Filipová s tím, že kvůli Babišovi lež zakořenila ve veřejném prostoru a došlo k obrovské dehonestaci. "Všechno to dělám nezištně, nebereme za to žádné peníze," zdůraznila.

Premiér kvůli návštěvě Turecka k soudu nepřišel. Jeho právní zástupce ale uvedl, že uvedené výroky nejsou obecně dehonestující ani způsobilé zasáhnout do ženiných práv.

Stále stejní lidi

V loňském roce se proti Babišovi a jeho vládě podporované komunisty uskutečnilo několik demonstrací. Po demonstraci, která proběhla 11. července, poslanec ANO Pavel Růžička zveřejnil, že slyšel demonstranty, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. To účastníci demonstrace odmítli.

Babiš v reportáži TV Nova následně uvedl, že protestující jsou "stále stejní lidi" a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude". Podle Babišova právního zástupce vyjadřoval premiér svůj názor, Růžičkovo tvrzení bylo podle něj předmětem veřejné debaty. Růžička později svá slova mírnil.