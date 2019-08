Během chvilky zmizela z garáže kola za desítky tisíc

Jedno chmátnutí, druhé, pak ještě do třetice – a způsobená škoda se vyšplhala na 72,5 tisíce korun. To je bilance řádění zloděje, který v noci na sobotu 3. srpna vnikl do garáže rodinného domu v Nučicích na Praze-západ. Hostivičtí policisté vědí, že k tomu došlo půl hodiny po půlnoci. Dovnitř se pachatel dostal poté, co poškodil rám a kování okna. Policisté hovoří o časovém intervalu od 0.32 do 0.36 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Autor: Milan Holakovský