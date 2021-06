Loupeže, vydírání a další zločinecké skutky z devadesátých let, pravomocnými rozsudky připsané řádění takzvaného Berdychova gangu, znovu ožijí v jednací síni středočeského krajského soudu. Plyne to z jeho rozhodnutí z úterý 8. června.

Jaromír P. požaduje nový proces za své přítomnosti. | Foto: ČTK

Soud vyhověl Jaromíru P., požadujícímu nový proces za své přítomnosti, a to včetně dokazování. Má na to nárok, takže vhledem ke včasnému podání žádosti soud vyhovět musel. Před léty, kdy byl souzen jako uprchlý, ho zastupoval advokát. Nyní, kdy se přičiněním policie nuceně vrátil do vlasti, chce osobně vypovídat a vyjadřovat se k prováděným důkazům. V roli svědků by tak k soudu měli přijít další bývalí berdychovci, kteří už všichni byli z výkonu trestu propuštěni.