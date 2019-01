Střední Čechy – Podloudníkům, kteří měli zájem vydělávat v předvánočním období prodejem padělků, přistřihli křídla středočeští celníci. Na pracovišti v Nupakách na Praze-východ kontrolovali kontejner z Číny zaplněný potřebami pro domácnost, který mimo jiné obsahoval čtrnáct tisíc krejčovských nůžek. Tedy: měl je obsahovat.

Některé nůžky ale byly jiné, upozornila v pondělí Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj. „Kontrolní skupina celníků při provádění úplné vnitřní kontroly objevila téměř tisícovku kadeřnických nůžek označených světoznámou značkou Schwarzkopf,“ konstatovala. Kontraband se měl ztratit mezi kvanty jiných, zcela obyčejných nůžek – zhotovených z obecných kovů a bez jakéhokoli označení.

Zkušení celníci přitom už předem tušili, co hledají. „Ze své praxe z předešlých dovozů z Číny a po kontrole dokladů vyhodnotili tento dovoz jako rizikový z hlediska bezpečnosti výrobků a porušování práv duševního vlastnictví,“ uvedla Matějková. Jinými slovy: celníkům neunikly varovné signály naznačující, že právě tomuhle kontejneru je třeba věnovat důkladnou pozornost, protože by mohl obsahovat padělky.

To, že kadeřnické nůžky nemají s originálem společného nic jiného kromě loga, následně potvrdil zástupce majitele ochranné známky. S tím, že v provedení, jaké mělo zadržené zboží, firma tyto nůžky ani nevyrábí. Že jde o falzifikáty, bylo nicméně zřejmé i pro laika: chyběly ochranné znaky – a navíc kvalita výrobků zjevně naznačovala, že jde o zboží laciné a nikoli značkové; určené pro profesionální použití. Vyčíslená škoda ovšem rozhodně není zanedbatelná: téměř tři miliony korun. Určuje se totiž podle ceny originálů – jako výše újmy, která by vznikla majiteli ochranné známky, pokud by nelegální napodobeniny byly uvedeny na trh.

Na předvánoční trh se však nedostanou ani další věci z prověřovaného kontejneru. „Kontrola odhalila i další nedostatky bránící řádnému propuštění zboží do volného oběhu,“ vysvětlila Matějková. Upřesnila, že více než šesti tisícovkám bateriových budíků chybělo nejen označení CE prokazující, že producent nechal prověřit, že jeho výrobek odpovídá evropským normám. Chyběly také návody k použití či povinná poučení o bezpečnostních rizicích. Věc dále řeší Česká obchodní inspekce.