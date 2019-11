Chtěl vzít stopaře. Ten se auta zmocnil a ujel s ním

/FOTOGALERIE/ Po tomhle zážitku už stopaře nikdy nejspíše nevezme. Začalo to poměrně nevinně: podezřelý muž na parkovišti u hořovické nemocnice požádal řidiče, zda by ho svezl k místnímu vlakovému nádraží. Ten souhlasil a společně nasedli do vozidla. Ale v ten moment se začaly dít věci.

Stopař odcizil auto muži, který mu nabídl pomoc. | Foto: Policie ČR